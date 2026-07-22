La multa que le han impuesto a una pasajera de un vuelo de Manchester a Alicante por viajar ebria

Una pasajera que viajaba desde el aeropuerto de Manchester hasta Alicante ha sido condenada a pagar más de 250 libras (unos 300 euros) después de protagonizar un incidente relacionado con el consumo de alcohol durante el vuelo.

Según publica The Oldham Times, Diane McKenna, de 42 años y residente en Oldham, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Manchester tras comprobarse que se encontraba ebria a bordo del vuelo EZY2015 de EasyJet, que tenía como destino el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero. La pasajera infringió la Orden de Navegación Aérea de 2016, una normativa británica que prohíbe acceder a una aeronave en estado de embriaguez o permanecer ebrio durante un vuelo.

Confesión

Meses después, el 9 de junio, McKenna se declaró culpable de un delito relacionado con haber entrado en el avión o permanecido en él bajo los efectos del alcohol.

El tribunal le impuso una multa de 120 libras esterlinas, a la que se suman otras 85 libras destinadas al Servicio de la Fiscalía de la Corona y un recargo adicional de 48 libras.

En total, la pasajera deberá pagar 253 libras esterlinas, una cantidad que se irá descontando de sus prestaciones mediante pagos de 20 libras, según la información recogida por el citado periódico británico.

El caso vuelve a poner el foco en los problemas ocasionados por pasajeros que consumen alcohol antes o durante los vuelos con destino a Alicante, uno de los aeropuertos españoles con mayor tráfico procedente del Reino Unido durante la temporada turística.