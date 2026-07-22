Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor

La ola de calor está dejando en provincia de Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana temperaturas con sensaciones térmicas extremas. Desde el programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados del calor en la Comunidad Valenciana se ha decretado aviso rojo (alto riesgo) por altas temperaturas en varios municipios de la provincia, mientras que otros se mantienen en nivel naranja. El nivel de alto riesgo se ha estimado conforme a las predicciones disponibles y tomando como referencia los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad.

Municipios de Alicante con aviso rojo

En la provincia alicantina, los municipios incluidos en el nivel de alto riesgo o rojo se concentran especialmente en comarcas del interior, como El Vinalopó Mitjà, L’Alcoià, L’Alt Vinalopó y algunos puntos de L’Alacantí. En estas zonas las altas temepraturas pueden tener un impacto relevante sobre la salud, especialmente en las horas centrales del día y entre la población más vulnerable, por lo que se ruega tomar precauciones: hidratarse, no exponerse al sol ni realizar actividades que puedan suponer un riesgo.

En El Medio Vinalopó, los municipios en aviso rojo por altas temperaturas son Algueña, Elda, Monòver, Petrer, El Pinós y La Romana.

También se encuentran en riesgo rojo varios municipios de L’Alacantí. En concreto, el aviso afecta a La Torre de les Maçanes y Xixona, dos localidades incluidas en el listado autonómico de alto riesgo por calor para el 22 de julio.

En L’Alcoià, el aviso rojo se extiende a un amplio grupo de municipios: Alcoy, Banyeres de Mariola, Benifallim, Castalla, Ibi, Onil, Penàguila y Tibi.

Por su parte, en el Alto Vinalopó, los municipios incluidos en el nivel rojo son Beneixama, Biar, El Camp de Mirra, Cañada, Salinas, Sax y Villena.

Todos ellos forman parte del listado de localidades para las que se ha estimado alto riesgo por calor durante la jornada, aunque también hay municipios en aviso naranja (cuya lista adjuntamos al final de este texto).

Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos / Pilar Cortés

En listado, el total de municipios de Alicante en aviso rojo son:

Algueña

Elda

Monòver/Monóvar

Petrer

Pinós (El)/Pinoso

Romana (La)

Torre de les Maçanes (La)

Xixona/Jijona

Alcoi/Alcoy

Banyeres de Mariola

Benifallim

Castalla

Ibi

Onil

Penàguila

Tibi

Beneixama

Biar

Camp de Mirra (El)

Cañada

Salinas

Sax

Villena

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Municipios con aviso naranja