ALTAS TEMPERATURAS
Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
El nivel de alto riesgo se ha estimado conforme a las predicciones disponibles y tomando como referencia los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad
La ola de calor está dejando en provincia de Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana temperaturas con sensaciones térmicas extremas. Desde el programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados del calor en la Comunidad Valenciana se ha decretado aviso rojo (alto riesgo) por altas temperaturas en varios municipios de la provincia, mientras que otros se mantienen en nivel naranja. El nivel de alto riesgo se ha estimado conforme a las predicciones disponibles y tomando como referencia los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad.
Municipios de Alicante con aviso rojo
En la provincia alicantina, los municipios incluidos en el nivel de alto riesgo o rojo se concentran especialmente en comarcas del interior, como El Vinalopó Mitjà, L’Alcoià, L’Alt Vinalopó y algunos puntos de L’Alacantí. En estas zonas las altas temepraturas pueden tener un impacto relevante sobre la salud, especialmente en las horas centrales del día y entre la población más vulnerable, por lo que se ruega tomar precauciones: hidratarse, no exponerse al sol ni realizar actividades que puedan suponer un riesgo.
En El Medio Vinalopó, los municipios en aviso rojo por altas temperaturas son Algueña, Elda, Monòver, Petrer, El Pinós y La Romana.
También se encuentran en riesgo rojo varios municipios de L’Alacantí. En concreto, el aviso afecta a La Torre de les Maçanes y Xixona, dos localidades incluidas en el listado autonómico de alto riesgo por calor para el 22 de julio.
En L’Alcoià, el aviso rojo se extiende a un amplio grupo de municipios: Alcoy, Banyeres de Mariola, Benifallim, Castalla, Ibi, Onil, Penàguila y Tibi.
Por su parte, en el Alto Vinalopó, los municipios incluidos en el nivel rojo son Beneixama, Biar, El Camp de Mirra, Cañada, Salinas, Sax y Villena.
Todos ellos forman parte del listado de localidades para las que se ha estimado alto riesgo por calor durante la jornada, aunque también hay municipios en aviso naranja (cuya lista adjuntamos al final de este texto).
En listado, el total de municipios de Alicante en aviso rojo son:
- Algueña
- Elda
- Monòver/Monóvar
- Petrer
- Pinós (El)/Pinoso
- Romana (La)
- Torre de les Maçanes (La)
- Xixona/Jijona
- Alcoi/Alcoy
- Banyeres de Mariola
- Benifallim
- Castalla
- Ibi
- Onil
- Penàguila
- Tibi
- Beneixama
- Biar
- Camp de Mirra (El)
- Cañada
- Salinas
- Sax
- Villena
Municipios con aviso naranja
- Albatera
- Algorfa
- Almoradí
- Benejúzar
- Benferri
- Benijófar
- Bigastro
- Callosa de Segura
- Catral
- Cox
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dolores
- Formentera del Segura
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Jacarilla
- Los Montesinos
- Orihuela
- Pilar de la Horadada
- Rafal
- Redován
- Rojales
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Torrevieja
- Crevillent
- Elx/Elche
- Santa Pola
- Agres
- Alcoleja
- Alcosser
- Alfafara
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Balones
- Benasau
- Beniarrés
- Benilloba
- Benillup
- Benimarfull
- Benimassot
- Cocentaina
- Fageca
- Famorca
- Gaianes
- Gorga
- Millena
- Muro de Alcoy
- L'Orxa
- Planes
- Quatretondeta
- Tollos
- Aspe
- El Fondó de les Neus
- Hondón de los Frailes
- Monforte del Cid
- Novelda
- Alcalalí
- L'Atzúbia
- Beniarbeig
- Benidoleig
- Benigembla
- Benimeli
- Benissa
- Calp
- Castell de Castells
- Dénia
- Gata de Gorgos
- Llíber
- Murla
- Ondara
- Orba
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Poble Nou de Benitatxell
- Els Poblets
- Ràfol d'Almúnia
- Sagra
- Sanet y Negrals
- Senija
- Teulada
- Tormos
- La Vall d'Alcalà
- La Vall d'Ebo
- La Vall de Gallinera
- La Vall de Laguar
- El Verger
- Xaló
- Xàbia/Jávea
- L'Alfàs del Pi
- Altea
- Beniardà
- Benidorm
- Benifato
- Benimantell
- Bolulla
- Callosa d'en Sarrià
- El Castell de Guadalest
- Confrides
- Finestrat
- La Nucia
- Orxeta
- Polop
- Relleu
- Sella
- Tàrbena
- La Vila Joiosa
- Agost
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Busot
- El Campello
- Mutxamel
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja
- La Aemet avisa de una ola de calor en Alicante: temperaturas asfixiantes y noches tórridas
- El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
- La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano
- El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante
- Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
- Alicante dividida por el calor: la Aemet activa la alerta naranja y amarilla en la provincia
- Santa Pola, el municipio de moda en verano