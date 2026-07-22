La productora participada por el Gobierno ya emplea a más de 300 personas en Ciudad de la Luz

La entrada del Gobierno en la productora Good Films empieza a traducirse en actividad concreta en Ciudad de la Luz. El primer rodaje de la compañía en los estudios alicantinos emplea ya a más de 300 personas, el 85 % de ellas españolas y un 60 % procedentes de la Comunidad Valenciana, según los datos difundidos este miércoles durante la visita del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al complejo cinematográfico.

El recorrido del ministro por las instalaciones y por el set de “The People of the Book” ha servido para escenificar los primeros resultados de la inversión de 19,8 millones de euros realizada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). La operación, autorizada por el Consejo de Ministros y anunciada semanas atrás, ha convertido al organismo estatal en propietario de casi el 46 % del capital de Good Films Studios Spain.

La compañía británica se ha instalado en Ciudad de la Luz con el objetivo de producir proyectos internacionales de presupuesto medio-alto y mantener durante diez años una base estable en Alicante. El acuerdo contempla dos películas anuales y una inversión directa prevista de 215 millones de euros en España durante los primeros cinco años.

Good Films tiene además en marcha otras tres películas que se rodarán prácticamente en su totalidad en España y que sumarán una inversión de 73 millones de euros. Se trata de “American Paradise”, con localizaciones en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia; “The Man Who Stole the Sky”, también con rodaje mayoritario en ambos territorios, y “The Duchess of Malfi”, prevista íntegramente en España.

Es una extraordinaria noticia para Alicante y para el futuro de Ciudad de la Luz Óscar López — Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

Las previsiones del Gobierno apuntan a que la actividad de la productora generará 549 puestos de trabajo directos y otros 1.647 indirectos durante los próximos cinco años. La operación tendría además una aportación al producto interior bruto español cercana a los 348 millones entre 2026 y 2030, de acuerdo con las estimaciones facilitadas por el ministerio.

López ha defendido la inversión como parte de la segunda fase del Spain Audiovisual Hub, la estrategia del Ejecutivo central para reforzar la industria del sector y atraer proyectos internacionales. Según ha expuesto, el programa ha movilizado más de 2.000 millones de euros entre recursos públicos y privados durante los últimos años.

El ministro ha calificado la operación como “una extraordinaria noticia” para Alicante, la Comunidad Valenciana y Ciudad de la Luz, unas instalaciones sobre las que ha considerado “importante que tengan futuro”. También ha destacado que el empleo audiovisual se ha incrementado un 107 % hasta superar los 64.000 profesionales en 2025 y que el número de películas rodadas en España se ha duplicado en los últimos años.

La visita ha estado acompañada por la fundadora de Good Films, Miriam Segal; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda.

La Generalitat apuesta por el sector con proyectos como la nueva película de Disney Marián Cano — Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

La presencia de López ha coincidido con una nueva reivindicación de la Generalitat sobre la recuperación del complejo cinematográfico. El Consell ha difundido su propio balance para subrayar el papel desempeñado desde la reapertura de los estudios, donde cifra en quince las producciones acogidas, más de 70 millones de euros el impacto económico generado, 30.000 las pernoctaciones vinculadas a los rodajes y más de 400 las empresas contratadas.

La administración autonómica ha recordado además su apoyo a las producciones desarrolladas por Good Films y ha defendido la estrategia audiovisual prevista para el periodo 2026-2030. Los datos del Consell y los del Gobierno central responden, no obstante, a magnitudes diferentes: los 70 millones se refieren al impacto acumulado de la actividad de Ciudad de la Luz, mientras que los 73 millones anunciados por la productora corresponden a la inversión prevista para sus tres próximos proyectos.

La visita del ministro se ha producido también pocos días después de que Compromís comunicara la presentación de una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude por la subvención directa de cinco millones concedida por la Generalitat para el rodaje de la nueva versión de “Enredados” de Disney. La formación cuestiona el procedimiento empleado, la falta de concurrencia y el traslado de la sede de la productora a Alicante apenas unas semanas antes del anuncio.

Preguntado por esa iniciativa, López ha evitado entrar en las circunstancias concretas de la ayuda autonómica. Su respuesta se ha centrado en defender la política estatal de invertir en compañías audiovisuales para consolidar una industria permanente en España y no limitar el papel del país al de escenario de rodajes internacionales.