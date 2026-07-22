Prohibir fumar en terrazas y playas: “Hace tiempo que debería haberse hecho”

La prohibición de fumar en terrazas, playas y otros espacios al aire libre que plantea la nueva ley del tabaco ha reabierto el debate entre quienes la consideran necesaria para proteger la salud pública y quienes ven en ella una restricción excesiva. Los neumólogos consultados respaldan la ampliación de los espacios sin humo, especialmente por sus efectos sobre menores y fumadores pasivos, mientras hosteleros y estanqueros advierten de sus consecuencias económicas.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley, que deberá iniciar ahora su tramitación parlamentaria. El texto prohíbe fumar en terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas colectivas, instalaciones deportivas y recintos donde se celebren espectáculos públicos. También establece un radio de protección de quince metros alrededor de edificios públicos, centros sanitarios, colegios, universidades y zonas infantiles.

La regulación se extenderá a cigarrillos electrónicos, cachimbas, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares. Además, prohíbe por primera vez su consumo a los menores, con multas de entre 200 y 600 euros.

En espacios como las playas no debería estar permitido fumar desde hace tiempo Eusebi Chiner — Jefe de Neumología del hospital de Sant Joan d’Alacant

Para Eusebi Chiner, jefe de Neumología del Hospital de Sant Joan d’Alacant, la ampliación de los espacios sin humo llega incluso tarde. “En espacios como las playas no debería estar permitido desde hace tiempo”, afirma. El especialista recuerda que muchas terrazas cuentan con tres paredes y una única zona abierta, lo que favorece la acumulación de humo de tabaco y vapeadores.

Chiner sostiene que la medida contribuirá a reducir el tabaquismo pasivo y a evitar que el consumo continúe normalizándose. “Incita también al consumo, a que los hábitos se vayan perpetuando”, señala. A su juicio, la regulación tiene sentido por razones de convivencia, higiene y salud, con especial atención a niños y adolescentes.

Ampliar los espacios sin humo siempre ayuda a disminuir el porcentaje de fumadores Esther Pastor Esplá — Neumóloga, responsable de la unidad de Tabaquismo del hospital de Sant Joan d'Alacant

La neumóloga Esther Pastor Esplá, responsable de la Unidad de Tabaquismo del mismo hospital, coincide en que la principal consecuencia será una mayor protección de quienes no fuman. Recuerda que la exposición al humo ambiental se asocia con enfermedades respiratorias crónicas, patologías cardiovasculares, determinados cánceres y asma infantil.

Pastor considera que reducir los espacios donde se puede fumar termina reflejándose en una menor prevalencia del consumo. También advierte del auge de los nuevos dispositivos entre los jóvenes. Según los datos incluidos en el proyecto de ley, el 49,5 % de las personas de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos y su consumo durante el último mes pasó del 14,9 % en 2019 al 27,1 % en 2025.

Fumadores en terrazas de Alicante / Héctor Fuentes

La especialista cree que estos productos pueden convertirse en una puerta de entrada hacia el tabaquismo convencional. Reclama, además, otras medidas como el empaquetado genérico, un aumento del precio del tabaco, más prevención y una mayor financiación de los tratamientos para dejar de fumar.

Si la prohibición se cumple de verdad, puede ayudar a reducir el consumo general Esther Nofuentes — Neumóloga del Hospital del Vinalopó de Elche

Esther Nofuentes, neumóloga del Hospital del Vinalopó de Elche, también valora positivamente la medida, sobre todo en las terrazas parcialmente cerradas. “Hay estudios que señalan que los niveles de nicotina y humo son muy elevados, como si fueran interiores”, apunta.

Su principal reserva está en el cumplimiento efectivo. Recuerda que durante la pandemia también se prohibió fumar en muchas terrazas y que la medida no siempre se respetó. “Si se cumple de verdad puede ayudar a reducir el consumo”, afirma. Advierte de que tendrá poca eficacia si el fumador abandona la mesa y enciende el cigarrillo a escasa distancia.

Prohibir fumar en las terrazas no evitará que la gente siga consumiendo tabaco Claudia Covci — Fumadora de Alicante

La división también se aprecia entre los ciudadanos consultados en terrazas y playas de Alicante. Claudia Covci, fumadora, rechaza la medida y asegura que no puede permanecer en una terraza sin fumar, aunque la prohibición ya la tomó el Botànic durante la pandemia y la levantó el Consell de Mazón posteriormente. Defiende espacios diferenciados y considera que la gente seguirá saliendo fuera para hacerlo.

Patricia Vizcaíno comprende la prohibición dentro de los establecimientos por respeto a niños y no fumadores, aunque no la acepta del mismo modo al aire libre. “En la playa, si tengo gente al lado, no me gusta echarles el humo, pero si estoy medio despejada, ¿por qué no?”, plantea.

En la playa, si no estás molestando a nadie, no veo motivo para prohibir fumar Patricia Vizcaíno — Fumadora de Alicante

Frente a estas posiciones, Gloria Delgado, también fumadora, respalda la prohibición porque considera que permitirá mejorar la higiene de las playas y respetar a quienes no consumen tabaco. Eso sí, no confía en que la ley cambie los hábitos: “El que fuma no lo va a dejar por estas prohibiciones”.

Alfredo Olmedo, fumador ocasional, reconoce sentirse dividido entre la libertad individual y la protección de la salud pública. Cree que la sociedad necesitará un periodo de adaptación y que la prevención debería comenzar antes, dificultando el acceso al tabaco.

La prohibición ayudará a mantener las playas más limpias y respetar a los demás Gloria Delgado — Fumadora de Alicante

La oposición más contundente procede de SOS Hostelería, que pedirá a los grupos parlamentarios que tumben la ley. La organización calcula que la prohibición puede poner en riesgo 300.000 empleos y provocar el cierre de más de 30.000 bares, cifras que corresponden a sus propias estimaciones.

El colectivo sostiene que la mitad de los establecimientos españoles dispone de terraza y que estos espacios representan entre el 30 % y el 50 % de la facturación de muchos negocios. Su presidente, Rafael Asensio, acusa al Gobierno de hacer recaer nuevamente sobre el sector las consecuencias de las restricciones al consumo.

La medida limita la libertad individual, aunque persigue proteger la salud de todos Alfredo Olmedo — Fumador ocasional de Alicante

La Asociación Provincial de Estanqueros de Alicante comparte el objetivo de proteger la salud pública y evitar el acceso de los menores, aunque considera excesiva la ampliación de los espacios libres de humo. Reclama que la regulación distinga entre los cigarrillos convencionales y los productos sin combustión.

También defiende que vapeadores, bolsas de nicotina y otros productos similares se comercialicen exclusivamente en estancos. Su presidente, Sergio Sánchez Sevila, advierte de que un exceso de restricciones puede favorecer el mercado ilegal y el contrabando. “Los estancos no somos el problema; somos parte de la solución”, resume.

La ley busca marcar un antes y un después en el aspecto general de la salud pública, tratando de evitar que los menores de edad busquen el consumo de tabaco de forma frecuente. "Cada vez más personas empiezan antes sus comportamientos adictivos a determinadas sustancias y muchas personas jóvenes admiten fumar, lo que significa que hay menores de edad que se han introducido al tabaco en un país donde está prohibida la venta a los menores", reconoce Abel Martí, miembro de la comisión permanente del Consell Valencià de la Joventut (CVJ).

"«La ley no va a impedir que dejen de consumir, pero impide que los actores externos tengan las puertas abiertas», asegura Martí. Una forma también de velar por la salud pública, especialmente en los más jóvenes. La nueva legislación supone "un paso fundamental para proteger la salud de la población" y es un gran avance para que España se coloque "entre los países más avanzados en la protección de la salud frente a la adicción al tabaco y la nicotina", según ha comunicado la Asociación Española Contra el Cáncer.