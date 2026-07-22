Las sombras en parques infantiles de Alicante anunciadas en enero llegarán en noviembre

El Ayuntamiento de Alicante encarga la instalación de toldos en tres parques infantiles de la ciudad anunciada el pasado mes de enero. Aunque el contrato se encontraba listo para adjudicar marzo, según la Mesa de Contratación, no ha sido hasta este mes de julio cuando el ejecutivo municipal ha completado el trámite. Con todo, los sombrajes prometidos a principio de año llegarán, si se cumplen los plazos previstos, en el mes de noviembre.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la mercantil Mediterránea de Servicios el contrato relativo al suministro con instalación de zonas de sombra en tres áreas infantiles de la ciudad, por un importe total de 193.421 euros. Con esta iniciativa impulsada por el PP de Luis Barcala en el marco de sus acuerdos con el grupo Vox, el Ayuntamiento instalará nuevos toldajes en las áreas infantiles de la avenida Niza (frente a la playa de San Juan), la avenida de Unicef y la plaza de Florida Portazgo.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que el ejecutivo local sigue "dando pasos para mejorar el confort de la población en los espacios públicos, especialmente de niños y mayores frente a las altas temperaturas" y ha remarcado que "es necesario adaptarse a la realidad climática y buscar posibles soluciones que pasan por iniciativas como esta”.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, estas estructuras "mejorarán las condiciones de seguridad, salubridad y confort climático en áreas recreativas frecuentadas principalmente por la población infantil". Además, apunta el Consistorio que esta primera intervención "permitirá evaluar como funcionan los equipamientos propuestos para lograr la adaptación de la ciudad a las altas temperaturas, el grado de utilización y satisfacción de la ciudadanía y sus efectos en el bienestar de quienes los disfrutan, con vistas a extender estas medidas de forma más amplia en otros espacios de la ciudad".

Por otra parte, y dentro de los presupuestos participativos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también el proyecto para generar espacios de sombra en las zonas de juegos de las plazas del barrio de Rabasa, concretamente en la plaza Mayor de Rabasa y en el parque Pintor Lorenzo Aguirre. El presupuesto para ejecutar las obras, pendientes de licitación, asciende a 139.652 euros, una vez se adjudique, dispondrá de un plazo de ejecución de cuatro meses.