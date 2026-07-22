Los técnicos del Ayuntamiento rechazan que los alicantinos entren gratis a espacios turísticos

Freno técnico a la intención del gobierno de Luis Barcala de que los alicantinos entren gratis a espacios como museos o el castillo de Santa Bárbara. Pese a que el ejecutivo local del PP anunció en 2024 su intención de cobrar por el acceso a distintas atracciones turísticas municipales, el Ayuntamiento llevaba desde entonces buscando encaje técnico a la propuesta. Ahora, los técnicos de Hacienda indican que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional rechazan la exención de pago por motivo de empadronamiento.

La justificación de los funcionarios llega a través del informe sobre las enmiendas presentadas por la oposición a la ordenanza que regulará el cobro de entradas para el nuevo museo de Las Cigarreras, que espera abrir a finales de año. En este sentido, Vox, Compromís y Esquerra Unida reclamaban que las personas residentes en la ciudad de Alicante estuvieran exentas de hacer frente a los diez euros que el Ayuntamiento pretende cobrar por visitar la futura sala de exposiciones.

Sin embargo, los técnicos municipales recuerdan que "esta cuestión ha sido debatida en numerosas ocasiones" y señalan que "son muchas las sentencias que han declarado la nulidad de la iniciativa por razón de empadronamiento, al no ajustarse a la ley". En concreto, el informe alude a una decisión del Tribunal Constitucional, de noviembre de 1994, en la que se remarca que el derecho de igualdad ante la Ley obliga a las administraciones a "dispensar un mismo trato a quienes se encuentren en situaciones jurídicas equiparables, con prohibición de toda discriminación o desigualdad". A su vez, destacan otra sentencia del tribunal de garantías, de abril de 2015, en la que se afirma que el citado principio de igualdad "impide que puedan configurarse los supuestos de la norma de tal modo que se de trato distinto a personas que se encuentran en la misma situación".

Pero no solo el TC se muestra contrario a esta propuesta, los técnicos de Hacienda citan dos resoluciones del Defensor del Pueblo que establecen, en cuanto al empadronamiento, que "lo que no cabe es el trato diferente entre personas, categorías o grupos", ya que ello "dará lugar a una discriminación prohibida". En la misma línea, se apunta que "cuando algún ciudadano tiene que pagar una tasa o un precio público más elevado por el mero hecho de residir en otro municipio, se vulnera el principio de igualdad, pues esa diferenciación está basada en el empadronamiento y no en criterios de capacidad económica".

También el Tribunal Supremo, en sentencia de julio de 2023, argumentó que "no puede considerarse un criterio razonable" el empadronamiento de los usuarios para el uso de instalaciones deportivas municipales. Mientras que, ya en 2024, el Tribunal Económico Administrativo Municipal de Alicante ya mostró sus reparos a incluir esta exención en la normativa, debido a los mismos motivos. Por todo ello, el informe técnico supone un nuevo obstáculo para que el gobierno local que dirige Luis Barcala pueda cumplir su promesa de liberar a los alicantinos de pagar por acceder a espacios municipales.

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