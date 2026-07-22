Tres empresas optan a construir el colegio de La Cañada del Fenollar de Alicante tras seis años de espera

Un nuevo paso en la construcción del colegio de La Cañada del Fenollar, en el norte del término municipal de Alicante. El centro, que acumula un retraso de seis años, cuenta ahora con tres empresas dispuestas a llevar a cabo las obras, según ha anunciado el Ayuntamiento de Alicante.

La Mesa de Contratación ha recibido tres ofertas. Se trata de las mercantiles Abala Infraestructuras SL, con sede en Guardamar; Doalco SA, establecida en Orihuela; y Tenada Nueva SL, con domicilio en Molina de Segura, en la Región de Murcia. El contrato salió a licitación en junio con un presupuesto base de 5.865.255 euros y un plazo de ejecución de 22 meses desde que comiencen las obras.

La obra de este centro de educación primaria es la última pendiente por ejecutar del Plan Edificant, desplegado durante el Botànic para que la Generalitat delegue a los ayuntamientos las competencias la construcción, reforma y mejora centros educativos con la aportación económica de la administración autonómica. En la ciudad de Alicante también se está llevando a cabo, a través de este plan, la construcción del colegio de educación especial El Somni, en el PAU 2, y se han ejecutado reformas en los colegios La Florida para habilitar dos nuevas aulas, en el Juan Bautista Llorca de Villafranqueza para construir un gimnasio y un comedor, y en el Santo Ángel, ubicado en Tómbola, para una rehabilitación integral.

El caso de La Cañada del Fenollar ha sido el más problemático y el más criticado por los padres y madres de alumnos. La lucha por un nuevo centro en esta pedanía se remonta a hace 15 años, ya que el centro educativo ubicado en este lugar se halla en un barranco inundable. Las lluvias provocaban que partes de los patios quedaran anegadas y la preocupación de docentes y progenitores aumentaba en cada episodio de precipitaciones.

Recorrido lento

Pese a esta situación, fue en 2020 cuando la Generalitat y el Ayuntamiento lo incluyeron en el programa educativo para construir un nuevo centro más grande y en una parcela más segura. El proyecto básico se hizo en 2022 y no fue hasta octubre del año pasado cuando el pleno del Ayuntamiento de Alicante amplió el presupuesto en 1,3 millones de euros para construir el nuevo centro tras años de bloqueo.

El pasado mes de junio se aprobó la licitación tras seis años de espera y en riesgo de inundación, y este miércoles la Mesa de Contratación ha dado a conocer las ofertas vigentes para llevar a cabo las obras de la futura instalación educativa.

El colegio se construirá en terreno municipal, entre las calles Aucuba y Madroño, y contarán con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinada y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela. Y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento. Hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, celebra haber "dado respuesta a una reivindicación histórica de las familias".