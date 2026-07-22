Urbanismo decreta el cierre de la discoteca Tambora de Alicante por carecer de licencia

El Ayuntamiento de Alicante ordena el cierre de Tambora, la discoteca al aire libre de La Albufereta, tras constatar que no cuenta con licencia urbanística que avale su apertura. El Consistorio ha decretado el cese inmediato de la actividad, del mismo modo que ya ocurrió en septiembre de 2025, apercibiendo a la empresa responsable de que, en caso de incumplimiento, enviará a los agentes de la Policía Local para precintar las instalaciones.

Tal y como avanzó INFORMACIÓN, la Concejalía de Urbanismo ha detectado recientemente nuevas irregularidades en uno de los locales de moda de la ciudad: la discoteca Tambora. El espacio, que organiza eventos al aire libre en la avenida de las Torres de la Huerta, ya fue clausurado el pasado año por el mismo motivo. En ese momento, la decisión le costó al gobierno municipal las críticas de la oposición, debido a que el cese de la actividad se decretó en septiembre cuando los servicios municipales eran conscientes de la situación desde julio, lo que permitió que el negocio funcionara libremente durante todo el verano de 2025.

Ahora, la situación se repite: el Ayuntamiento ha requerido a Tambora Open Air S. L. (la empresa detrás de la instalación) que suspenda de forma inmediata el ejercicio de la actividad de eventos al aire libre "al carecer de instrumento urbanístico y ambiental habilitante". En la misma línea, el decreto municipal que ordena el cierre advierte a la mercantil de que, si incumple el requerimiento, se procederá al precinto de las instalaciones por parte de agentes de la Policía Local.

Petición denegada y plazo incumplido

Pese a que Tambora presentó una declaración responsable para el ejercicio de actividades eventuales y la instalación temporal de un evento al aire libre, los técnicos del área que dirige Antonio Peral remarcan que existe un informe del Servicio de Seguridad en el que se hace constar que el Plan de Seguridad registrado por la empresa "no se ajusta a lo previsto en el Decreto 143/2015 del Consell", ya que no cumple con los contenidos mínimos exigibles.

Además, respecto a este expediente, los funcionarios consideran "no apto" el uso solicitado por Tambora en la parcela en cuestión, al apreciar que la actividad que realiza la discoteca al aire libre "no se encuentra dentro de los supuestos recogidos en el otorgamiento de licencias de uso provisional". Del mismo modo, se incide también en que las pérgolas que figuran en el proyecto registrado por la mercantil "carecen de autorización o licencia de obra menor", según se establece en la correspondiente ordenanza municipal.

Tampoco convence a los técnicos de Urbanismo el Plan de Movilidad Peatonal y Vial aportado por la mercantil en marzo de 2026

Al respecto, se manifiesta que la actividad solicitada como declaración responsable se corresponde con espectáculos públicos o actividades recreativas que no permanezcan en una misma ubicación más de cuatro meses consecutivos. Sin embargo, el caso de Tambora no se ajusta (según Urbanismo) a este permiso, habitual para "foodtrucks", puestos de feria y actividades similares de carácter provisional, ya que el máximo de meses "se ha incumplido de forma evidente al no haber sido retirada la instalación desde su primera instalación en julio de 2025".

Infracción urbanística

A su vez, el decreto del Consistorio recuerda que existe un expediente de infracción urbanística la sala de eventos al aire libre, con motivo de las obras del nuevo aparcamiento. La concejalía afirma que se llevó a cabo un movimiento de tierras para el asfaltado de la zona "sin la correspondiente autorización municipal", con el objetivo de habilitar un estacionamiento anexo a Tambora.

Tampoco convence a los técnicos de Urbanismo el Plan de Movilidad Peatonal y Vial aportado por la mercantil en marzo de 2026. Un informe técnico del departamento de Tráfico, fechado en julio de este año, "informa desfavorablemente" sobre las propuestas realizadas por Tambora en este sentido, reiterando el contenido de otro informe previo de la concejalía, que ya en 2025 advertía del "riesgo de atropello" en el entorno.

Por todo ello, el Ayuntamiento concluye que "vistos los informes técnicos, procede la suspensión de la actividad", en aplicación de media decena de artículos de la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos. Ahora, del mismo modo que ocurrió el pasado año, el Consistorio notificará la decisión a la empresa responsable bajo apercibimiento de precinto y concederá un plazo de alegaciones a la mercantil, tras requerir el cierre inmediato de las instalaciones.