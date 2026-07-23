Sin aire acondicionado en oficinas del Ayuntamiento de Alicante: tres personas mareadas y más de 30 grados de temperatura

El calor extremo en la ciudad de Alicante alcanza también los despachos municipales. En el mismo día en el que el Ayuntamiento ha decretado la clausura de espacios públicos ante las previsiones de calor del Centro de Emergencias de la Generalitat y la Agencia Estatal de Meteorología, el edificio de la calle Jorge Juan 5, que alberga el despacho de la Alcaldía y otras dependencias del Consistorio, sufre desde inicios de semana la avería del aire acondicionado.

Esto ha derivado en el registro de altas temperaturas, que en algunos casos alcanzan y superan los 30 grados. Esta es la temperatura límite marcada por el Servicio de Prevención de Riesgos y Medicina Laboral, que indica que a partir de los 30 grados se puede suspender la atención al público y “cesar la actividad” con la condición previa de informar de la situación al Servicio de Recursos Humanos y al Servicio de Infraestructuras y mantenimiento.

Sin embargo, la actividad no ha cesado. Juan Carretero, delegado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP-CV) explica que llevan “desde principios de semana” con el aire acondicionado averiado y que “la decisión depende del jefe de servicio”, quien según él no ha emitido respuesta pese a que “es quien debe tomar la decisión”.

Según este testimonio, “el miércoles se mareó una compañera y este jueves dos”. La humedad, muy elevada, también contribuye a la sensación de bochorno, asegura, y también afirma que en el despacho de Alcaldía “disponen de aparatos individuales de aires”, cosa que no ocurre en las otras plantas, donde el aire se emite a través de conductos. La instalación de ventiladores, afirman, solo provoca la emisión de aire caliente.

Desde el SEP-CV se critica que "a pesar de las altas temperaturas y de las directrices marcadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, nadie adopta una decisión, lo cual perjudica directamente a los trabajadores municipales que tienen que aguantar estas temperaturas durante varios días seguidos".