El tiempo
Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante
En la provincia, así como en Valencia y Castellón, se esperan distintos fenómenos adversos a lo largo del día que se suman a la ola de calor
La provincia se encuentra en alerta tras los avisos rojo por altas temperaturas y amarillo -por tormentas- que ha marcado la Aemet. La posibilidad de que tengan lugar reventones térmicos y rachas de viento fuerte de hasta 160 km/h, e incluso con posibilidad granizo, han puesto en alerta a los ayuntamientos de distintos municipios, que ya han comenzado a cancelar eventos al aire libre, cerrado parques y jardines en ciudades como Alicante, Elche, o Benidorm, así como las playas. La puesta a disposición de los ciudadanos de refugios climáticos ha sido otra de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Orihuela.
Según los avisos meteorológicos de Aemet, a lo largo del día de hoy se experimentarán distintos fenómenos meteorológicos: a continuación puedes consultar las distintas franjas horarias con las zonas del territorio alicantino, así como del resto de la Comunitat Valenciana, en las que están previstos.
Aviso por temperaturas máximas
De 12.00 a 19.59 horas
- Litoral norte de Alicante — Aviso naranja por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 40 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.
- Litoral sur de Alicante — Aviso rojo por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 42 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.
- Litoral norte de Valencia — Aviso naranja por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 40 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.
- Litoral sur de Valencia — Aviso rojo por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 42 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.
De 13.00 a 20.59 horas
- Interior de Alicante — Aviso naranja por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 42 grados.
- Interior norte de Castellón — Aviso amarillo por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 36 grados.
- Interior sur de Castellón — Aviso naranja por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 39 grados.
- Interior norte de Valencia — Aviso naranja por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 40 grados.
- Interior sur de Valencia — Aviso naranja por temperaturas máximas.
- Temperatura máxima prevista: 42 grados.
Aviso por tormentas
De 16.00 a 20.59 horas
- Interior de Alicante — Aviso amarillo por tormentas.
- Aemet prevé probables rachas muy fuertes de viento y granizo.
- Litoral norte de Alicante — Aviso naranja por tormentas.
- Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y granizo probable.
- Litoral sur de Alicante — Aviso naranja por tormentas.
- Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y granizo probable.
Aviso por fenómenos costeros
De 17.00 a 20.59 horas
- Costa - Litoral norte de Alicante — Aviso amarillo por fenómenos costeros.
- Vientos de componente oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
- Costa - Litoral sur de Alicante — Aviso amarillo por fenómenos costeros.
- Vientos de componente oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
- Costa - Litoral sur de Valencia — Aviso amarillo por fenómenos costeros.
- Vientos de componente oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
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