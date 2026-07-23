Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niña abandonadaAviso nivel rojo calorZonas de avisoUna playa abierta, otra cerradaReventón térmicoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El tiempo

Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante

En la provincia, así como en Valencia y Castellón, se esperan distintos fenómenos adversos a lo largo del día que se suman a la ola de calor

Alerta roja en Alicante por calor extremo: la provincia activa restricciones en todos sus municipios

Alerta roja en Alicante por calor extremo: la provincia activa restricciones en todos sus municipios

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La provincia se encuentra en alerta tras los avisos rojo por altas temperaturas y amarillo -por tormentas- que ha marcado la Aemet. La posibilidad de que tengan lugar reventones térmicos y rachas de viento fuerte  de hasta 160 km/h, e incluso con posibilidad granizo, han puesto en alerta a los ayuntamientos de distintos municipios, que ya han comenzado a cancelar eventos al aire libre, cerrado parques y jardines en ciudades como Alicante, Elche, o Benidorm, así como las playas. La puesta a disposición de los ciudadanos de refugios climáticos ha sido otra de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Orihuela.

Según los avisos meteorológicos de Aemet, a lo largo del día de hoy se experimentarán distintos fenómenos meteorológicos: a continuación puedes consultar las distintas franjas horarias con las zonas del territorio alicantino, así como del resto de la Comunitat Valenciana, en las que están previstos.

Aviso por temperaturas máximas

De 12.00 a 19.59 horas

  • Litoral norte de AlicanteAviso naranja por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 40 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.
  • Litoral sur de AlicanteAviso rojo por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 42 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.
  • Litoral norte de ValenciaAviso naranja por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 40 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.
  • Litoral sur de ValenciaAviso rojo por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 42 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.

De 13.00 a 20.59 horas

  • Interior de AlicanteAviso naranja por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 42 grados.
  • Interior norte de CastellónAviso amarillo por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 36 grados.
  • Interior sur de CastellónAviso naranja por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 39 grados.
  • Interior norte de ValenciaAviso naranja por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 40 grados.
  • Interior sur de ValenciaAviso naranja por temperaturas máximas.
  • Temperatura máxima prevista: 42 grados.

Aviso por tormentas

De 16.00 a 20.59 horas

  • Interior de AlicanteAviso amarillo por tormentas.
  • Aemet prevé probables rachas muy fuertes de viento y granizo.
  • Litoral norte de AlicanteAviso naranja por tormentas.
  • Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y granizo probable.
  • Litoral sur de AlicanteAviso naranja por tormentas.
  • Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y granizo probable.

Noticias relacionadas y más

Aviso por fenómenos costeros

De 17.00 a 20.59 horas

  • Costa - Litoral norte de AlicanteAviso amarillo por fenómenos costeros.
  • Vientos de componente oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
  • Costa - Litoral sur de AlicanteAviso amarillo por fenómenos costeros.
  • Vientos de componente oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
  • Costa - Litoral sur de ValenciaAviso amarillo por fenómenos costeros.
  • Vientos de componente oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
  2. El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados
  3. La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo
  4. Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
  5. Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja
  6. La multa que le han impuesto a una pasajera de un vuelo de Manchester a Alicante por viajar ebria
  7. El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
  8. La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano

Henry Monsieur, el belga que pidió “un billete para el sol” y acabó popularizando el gofre en España desde Alicante

Henry Monsieur, el belga que pidió “un billete para el sol” y acabó popularizando el gofre en España desde Alicante

Detenida una pareja tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en el centro de Alicante

Sin aire acondicionado en oficinas del Ayuntamiento de Alicante: tres personas mareadas y más de 30 grados de temperatura

Sin aire acondicionado en oficinas del Ayuntamiento de Alicante: tres personas mareadas y más de 30 grados de temperatura

Alicante saca a concurso la gestión de 13 viviendas para acoger a personas vulnerables

Alicante saca a concurso la gestión de 13 viviendas para acoger a personas vulnerables

Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante

Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas al baño y El Campello las mantiene abiertas

Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas al baño y El Campello las mantiene abiertas

Más medidas en Alicante por el aviso rojo: cierre de parques y veladores, prohibición de baño y cancelación del Circo del Sol

Más medidas en Alicante por el aviso rojo: cierre de parques y veladores, prohibición de baño y cancelación del Circo del Sol

Barcala planta a la comisión de Les Naus en Alicante: "No puedo aportar más"

Barcala planta a la comisión de Les Naus en Alicante: "No puedo aportar más"
Tracking Pixel Contents