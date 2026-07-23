Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante

La provincia se encuentra en alerta tras los avisos rojo por altas temperaturas y amarillo -por tormentas- que ha marcado la Aemet. La posibilidad de que tengan lugar reventones térmicos y rachas de viento fuerte de hasta 160 km/h, e incluso con posibilidad granizo, han puesto en alerta a los ayuntamientos de distintos municipios, que ya han comenzado a cancelar eventos al aire libre, cerrado parques y jardines en ciudades como Alicante, Elche, o Benidorm, así como las playas. La puesta a disposición de los ciudadanos de refugios climáticos ha sido otra de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Orihuela.

Según los avisos meteorológicos de Aemet, a lo largo del día de hoy se experimentarán distintos fenómenos meteorológicos: a continuación puedes consultar las distintas franjas horarias con las zonas del territorio alicantino, así como del resto de la Comunitat Valenciana, en las que están previstos.

Aviso por temperaturas máximas

De 12.00 a 19.59 horas

Litoral norte de Alicante — Aviso naranja por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 40 grados . Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.

. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona. Litoral sur de Alicante — Aviso rojo por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 42 grados . Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.

. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona. Litoral norte de Valencia — Aviso naranja por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 40 grados . Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.

. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona. Litoral sur de Valencia — Aviso rojo por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 42 grados. Aemet precisa que estos valores se esperan en el interior de la zona.

De 13.00 a 20.59 horas

Interior de Alicante — Aviso naranja por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 42 grados .

. Interior norte de Castellón — Aviso amarillo por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 36 grados .

. Interior sur de Castellón — Aviso naranja por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 39 grados .

. Interior norte de Valencia — Aviso naranja por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 40 grados .

. Interior sur de Valencia — Aviso naranja por temperaturas máximas .

— . Temperatura máxima prevista: 42 grados.

Aviso por tormentas

De 16.00 a 20.59 horas

Interior de Alicante — Aviso amarillo por tormentas .

— . Aemet prevé probables rachas muy fuertes de viento y granizo .

. Litoral norte de Alicante — Aviso naranja por tormentas .

— . Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y granizo probable .

. Litoral sur de Alicante — Aviso naranja por tormentas .

— . Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y granizo probable.

Aviso por fenómenos costeros

De 17.00 a 20.59 horas