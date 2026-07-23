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Alicante saca a concurso la gestión de 13 viviendas para acoger a personas vulnerables

El servicio se ofrecerá durante dos años para alojar temporalmente y atender a ciudadanos y familias en riesgo de exclusión

Camas improvisadas en rincones emblemáticos: así pasan la noche los sin techo en Alicante

Camas improvisadas en rincones emblemáticos: así pasan la noche los sin techo en Alicante

Camas improvisadas en rincones emblemáticos: así pasan la noche los sin techo en Alicante / Rafa Arjones

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Alicante

Una herramienta para paliar un fenómeno al alza. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha sacado a licitación un servicio que ofrece la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Begoña León (PP), para ofrecer alojamiento temporal y atención para personas que viven en riesgo de exclusión.

Se trata de un total de 13 viviendas para familias y personas en esta situación y que el ejecutivo local ha sacado a concurso con un presupuesto base de 1.132.680 euros y dos años de plazo, que serán prorrogables por dos años más. El servicio incluirá un equipo especializado con un coordinador, trabajadores sociales, educadores y auxiliares para garantizar la atención individualizada a las personas en riesgo de exclusión social.

El tiempo de estancia en esta red de viviendas para las personas usuarias será de 12 meses, y desde el Ayuntamiento explican que los técnicos implicados trabajarán con las familias y personas vulnerables con “itinerarios de apoyo” en el proceso de integración social, “fundamentales para prestar una respuesta rápida y eficaz a situaciones graves de exclusión residencial”. Según las entidades sociales, actualmente hay unas trescientas personas sin hogar en el término municipal de Alicante.

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La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha explicado que el servicio de “alojamiento alternativo y temporal” servirá para “prevenir y actuar en situaciones residenciales de carácter grave”, y que contará con “el apoyo de especialistas” hasta que los beneficiarios “logren rehacer su situación y consigan una autonomía suficiente para poder desenvolverse en la sociedad”.

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