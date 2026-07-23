Alicante saca a concurso la gestión de 13 viviendas para acoger a personas vulnerables

Una herramienta para paliar un fenómeno al alza. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha sacado a licitación un servicio que ofrece la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Begoña León (PP), para ofrecer alojamiento temporal y atención para personas que viven en riesgo de exclusión.

Se trata de un total de 13 viviendas para familias y personas en esta situación y que el ejecutivo local ha sacado a concurso con un presupuesto base de 1.132.680 euros y dos años de plazo, que serán prorrogables por dos años más. El servicio incluirá un equipo especializado con un coordinador, trabajadores sociales, educadores y auxiliares para garantizar la atención individualizada a las personas en riesgo de exclusión social.

El tiempo de estancia en esta red de viviendas para las personas usuarias será de 12 meses, y desde el Ayuntamiento explican que los técnicos implicados trabajarán con las familias y personas vulnerables con “itinerarios de apoyo” en el proceso de integración social, “fundamentales para prestar una respuesta rápida y eficaz a situaciones graves de exclusión residencial”. Según las entidades sociales, actualmente hay unas trescientas personas sin hogar en el término municipal de Alicante.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha explicado que el servicio de “alojamiento alternativo y temporal” servirá para “prevenir y actuar en situaciones residenciales de carácter grave”, y que contará con “el apoyo de especialistas” hasta que los beneficiarios “logren rehacer su situación y consigan una autonomía suficiente para poder desenvolverse en la sociedad”.