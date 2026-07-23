Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas y El Campello las mantiene abiertas

Dos municipios separados por apenas unos kilómetros pueden recibir avisos meteorológicos similares y reaccionar de manera completamente distinta. Alicante decidió izar la bandera roja a partir de las 17.00 horas en todas sus playas, prohibir el baño, cerrar parques y zonas arboladas, clausurar el Castillo de Santa Bárbara y retirar los veladores ante la previsión de tormentas y rachas de viento que pueden alcanzar valores muy elevados. El Campello, en cambio, mantiene abiertos sus arenales, aunque suspende las actividades náuticas organizadas por el Ayuntamiento y cerró diferentes instalaciones municipales.

La comparación provoca una pregunta razonable: ¿cómo es posible que Alicante considere peligroso bañarse mientras El Campello, con playas contiguas, no adopte la misma prohibición? La duda aumenta aún más cuando ambos gobiernos municipales están dirigidos por el mismo partido, el PP, y reciben información procedente de los mismos organismos meteorológicos y de emergencias.

La respuesta legal es relativamente clara. La respuesta desde el punto de vista de la comunicación y la confianza ciudadana resulta bastante menos satisfactoria.

Un aviso meteorológico no es una orden de cierre

El primer elemento que conviene diferenciar es el papel de la Agencia Estatal de Meteorología. Aemet emite avisos de fenómenos meteorológicos adversos que informan sobre la probabilidad, intensidad, duración y zona afectada por lluvias, tormentas, viento, calor o fenómenos costeros. Sus avisos describen el peligro previsto, pero no ordenan directamente cerrar una playa, suspender las clases o clausurar un parque.

Las zonas meteorológicas, además, no coinciden necesariamente con los términos municipales. Aemet agrupa localidades próximas que comparten características climáticas, pero dentro de una misma área puede haber diferencias relevantes por la orientación de la costa, la exposición al viento, la presencia de barrancos, el arbolado, el relieve o la concentración de personas.

La AEMET activa el aviso de nivel rojo este jueves en el litoral sur de Alicante por calor extremo / INFORMACIÓNTV

A partir de esa predicción, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activa las alertas y los planes correspondientes, comunica la situación a los municipios y coordina la respuesta. Después, cada ayuntamiento aplica su Plan Territorial Municipal de Emergencias o Centro de Coordinación Operativa Local y decide qué espacios, servicios y actividades pueden quedar afectados.

En el caso de El Campello, el decreto municipal del 22 de julio activó el plan local en fase de preemergencia por la alerta roja de temperaturas máximas. El Consistorio cerró instalaciones deportivas, suspendió actividades de verano y náuticas y prohibió permanecer en espacios municipales exteriores no vallados, pero no incluyó expresamente el cierre general de las playas ni la prohibición de bañarse.

Alicante hizo una interpretación más restrictiva ante la coincidencia del calor extremo con la previsión de tormentas y fuertes rachas de viento. Su Cecopal consideró que, a partir de las 17.00 horas, el riesgo justificaba no solo retirar elementos móviles y cerrar espacios arbolados, sino también prohibir el baño en todos los arenales.

La decisión corresponde, en principio, al alcalde

La legislación valenciana atribuye a los municipios la elaboración de sus propios planes de emergencia y la valoración de las actividades e infraestructuras que pueden resultar afectadas por una situación de preemergencia o emergencia. También establece que corresponde a la autoridad municipal adoptar las medidas necesarias dentro de su término municipal.

La Ley de Bases del Régimen Local permite al alcalde adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, las medidas necesarias ante una catástrofe, un infortunio público o un riesgo grave. Esa facultad explica jurídicamente que dos alcaldes puedan tomar decisiones diferentes ante una misma previsión.

Señalización de cierre de una playa para el baño en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Por tanto, no existe una regla automática según la cual una alerta roja obligue siempre a cerrar todas las playas, todos los colegios o todas las instalaciones públicas. El color del aviso es un elemento decisivo, pero la medida concreta depende del fenómeno previsto, su horario, el impacto esperado y la planificación municipal.

Que ambos ayuntamientos estén gobernados por el PP no modifica este reparto de competencias. La gestión de una emergencia no debería responder a una disciplina de partido, sino a informes técnicos, planes aprobados y evaluaciones locales. La afinidad política puede facilitar la comunicación entre administraciones, pero no convierte a los alcaldes en subordinados de una dirección provincial del partido ni obliga a adoptar decisiones idénticas.

¿Puede la Generalitat imponer una decisión común?

Sí, pero no lo hace automáticamente ante cualquier aviso meteorológico.

La Generalitat es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana. El conseller competente puede ejercer el Mando Único de la emergencia, determinar las actuaciones necesarias, declarar las fases establecidas en los planes y fijar las medidas de protección para las personas y los bienes.

Cuando la situación supera el ámbito local, se activa un plan autonómico en una fase que requiere dirección supramunicipal o se dicta una resolución específica, las instrucciones de la Generalitat pueden ser vinculantes. En episodios extraordinarios, el Consell ya ha aprobado restricciones comunes para territorios amplios, como ocurrió tras la dana de 2024.

Sin embargo, mientras la situación permanece en una fase preventiva y cada municipio gestiona sus propios espacios, el Centro de Coordinación de Emergencias suele alertar, recomendar, coordinar y proporcionar información, dejando a los ayuntamientos la aplicación concreta. La propia ley señala que la coordinación autonómica debe respetar la competencia de cada organismo para ejecutar y gestionar sus recursos.

Eso explica la diferencia, pero no significa que cualquier disparidad resulte deseable.

La coordinación no exige uniformidad, pero sí coherencia

No todas las playas presentan el mismo riesgo. Un arenal abierto al viento dominante, una cala protegida, un paseo con palmeras y terrazas o una zona expuesta a fenómenos costeros pueden requerir respuestas distintas. Tampoco sería razonable obligar a cerrar todas las instalaciones de la Comunitat Valenciana ante un peligro muy localizado.

Pero una cosa es adaptar las medidas y otra que dos municipios vecinos transmitan mensajes aparentemente contradictorios sin explicar las razones técnicas. Para un ciudadano que recorre la costa, resulta difícil comprender que el baño sea considerado peligroso en la playa de San Juan y permitido apenas unos pasos después en Muchavista.

En esas circunstancias, las administraciones deberían explicar con claridad qué fenómeno justifica cada decisión. Alicante tendría que precisar por qué las rachas previstas aconsejan prohibir el baño; El Campello, por su parte, debería explicar por qué considera suficiente suspender las actividades náuticas organizadas, pero no cerrar los arenales al público.

La cuestión no es que todos los alcaldes firmen exactamente el mismo decreto. La verdadera coordinación consiste en utilizar criterios comparables, compartir la información técnica y justificar públicamente cualquier excepción.

Las clases reproducen el mismo problema

La disparidad se observa con frecuencia en la suspensión de la actividad escolar. Ante una alerta por lluvias o viento, un municipio puede cerrar todos sus centros mientras el colindante mantiene las clases, aunque muchos profesores, alumnos y familias se desplacen diariamente entre ambos.

El protocolo valenciano para emergencias meteorológicas obliga a los centros públicos a seguir las instrucciones de las autoridades de protección civil, los ayuntamientos y las direcciones escolares. También recomienda mantener contacto con los responsables municipales y conocer las actuaciones previstas ante inundaciones, vendavales o precipitaciones intensas.

Suspensión de clases este lunes en la Comunidad Valenciana ante la alerta roja / Europa Press

En la práctica, los ayuntamientos desempeñan un papel decisivo. En anteriores episodios, numerosos municipios alicantinos han suspendido individualmente las clases, dando lugar a mapas en los que localidades vecinas adoptaban decisiones distintas durante el mismo temporal.

El problema es que la movilidad escolar no entiende de límites administrativos. Un docente puede vivir en Alicante y trabajar en El Campello; una familia puede residir en Sant Joan y llevar a sus hijos a un centro de otro municipio. Si cada ayuntamiento toma la decisión de forma aislada, se producen incertidumbre, desplazamientos de riesgo y dificultades para conciliar.

Un protocolo común con margen para las excepciones

La solución no pasa necesariamente por retirar todas las competencias a los municipios. Los ayuntamientos conocen mejor sus barrancos, playas, edificios, árboles, accesos y puntos vulnerables. Pero la Generalitat podría establecer un sistema más preciso de medidas mínimas comunes asociadas a cada nivel de alerta y a cada fenómeno.

Por ejemplo, ante determinadas previsiones de viento o fenómenos costeros, el protocolo podría fijar automáticamente el cierre de actividades náuticas, la retirada de elementos móviles y unas condiciones mínimas para mantener abierta una playa. En el ámbito educativo, podría establecerse una decisión comarcal o por zonas de movilidad cuando el aviso afecte de manera homogénea a varios municipios.

Las excepciones seguirían siendo posibles, pero tendrían que estar respaldadas por un informe técnico y comunicarse de forma comprensible. La Conselleria de Emergencias ya presentó una guía para ofrecer criterios comunes a los ayuntamientos ante fenómenos adversos, precisamente con el objetivo de facilitar decisiones preventivas más claras y coordinadas.

El ciudadano no debería interpretar el mapa administrativo

Desde el punto de vista legal, Alicante y El Campello pueden actuar de forma diferente. Desde el punto de vista político y comunicativo, la diferencia exige una explicación mucho más sólida que limitarse a recordar la autonomía municipal.

En una emergencia, el ciudadano necesita saber si existe peligro, qué conducta debe adoptar y por qué una medida cambia al cruzar una línea municipal que no resulta visible sobre el terreno. La coordinación no obliga a cerrar todo por igual, pero sí a evitar que la seguridad dependa de interpretaciones incomprensibles o de criterios que nadie explica.

La pregunta no es por qué Alicante ha sido más prudente o por qué El Campello ha optado por una respuesta menos restrictiva. La pregunta es si ambas decisiones parten de la misma información técnica, si se han compartido entre municipios y si la Generalitat ha garantizado que no existan vacíos de protección.

Cuando dos playas vecinas ofrecen respuestas opuestas ante un mismo episodio, la autonomía local explica la diferencia. Pero solo la transparencia y una verdadera coordinación pueden hacerla comprensible.