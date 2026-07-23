Los bañistas acatan el cierre del baño en las playas de Alicante por la alerta roja: "Mejor prevenir"

Una retirada a tiempo es una victoria. O eso dicen. Y ese mismo principio es el que han aplicado este jueves los bañistas de la playa de San Juan de Alicante. A partir de las 17 horas, coincidiendo con la activación de la alerta roja por altas temperaturas, los socorristas comenzaron a desalojar del aguaa quienes todavía se encontraban bañándose, en cumplimiento de la prohibición decretada por el Ayuntamiento.

La salida del mar se produjo de forma tranquila y progresiva. Los bañistas fueron acatando las indicaciones de los socorristas, que contaron también con el apoyo de una patrulla de la Policía Local desplazada en dos quads. Los agentes recorrieron la playa haciendo sonar los silbatos y explicando los motivos de la medida, aunque la mayoría de las personas consultadas aseguraba que ya conocía la prohibición.

La escena resultaba especialmente llamativa en el límite entre Alicante y El Campello. Mientras en la playa de San Juan ondeaba ya la bandera roja y el baño estaba prohibido, al otro lado, en Muchavista, no existía ninguna restricción y quienes se encontraban en el agua pudieron seguir bañándose. Aun así, en la zona donde confluyen la avenida de Niza y la avenida Jaime I el Conquistador apenas había bañistas dentro del mar. La misma imagen de la bandera roja se repitió también en El Postiguet y en el resto de playas del término municipal de Alicante.

El arenal se vacía

Con el paso de la tarde, la combinación de la prohibición del baño y el fuerte viento asociado al aviso naranja por tormentas -con rachas muy intensas y posibilidad de granizo en el litoral alicantino- fue vaciando poco a poco los arenales. Los socorristas también solicitaron a los usuarios que recogieran sombrillas y otros elementos susceptibles de ser desplazados por el viento para evitar incidentes. Uno a uno fueron avisando a los bañistas.

Fuertes rachas de viento "sorprenden" a los bañistas en la playa de San Juan en Alicante / Pilar Cortés

La mayoría de las personas coincidía en que la decisión era acertada. Hugo Mujica, aficionado a nadar mar adentro, reconocía que desconocía que se fuera a cerrar el baño, aunque no cuestionaba la medida. "Todos sabemos que el agua conduce la electricidad, así que es un peligro y hay que hacer caso. A mí me gusta nadar y alejarme de la orilla porque estoy acostumbrado a entrenar en el agua, pero si hacen esto es para evitar problemas al final", afirmaba.

También Sidni Moreno consideraba que primaba la seguridad. "Nos íbamos ya a casa. Si es peligroso bañarse, está bien que lo hagan. Me parece bien que informen a la gente de que no se puede bañar porque hay peligro. Para quien llega a la playa puede ser molesto, pero es lo correcto", señalaba.

Fuerte viento

Magdalena Martínez tampoco ponía reparos a la decisión. Aunque admitía que no sabía que finalmente se prohibiría el baño, sí conocía que existían avisos meteorológicos. "Lo habían comentado, que estábamos en aviso. Yo lo veo bien porque para eso están los profesionales", decía.

Viento intenso en muy poco tiempo en la playa de San Juan / Pilar Cortés

En el caso de Olga Roig, la prohibición no fue ninguna sorpresa. "Ya lo sabíamos desde el miércoles. Mi madre me lo comentó, lo estuvimos mirando y esta mañana volvimos a consultar la información. Estábamos informados", explicaba, antes de añadir que la medida le parecía adecuada "por el principio de precaución".

La misma idea resumía Maribel Herrero con una frase popular: "Más vale prevenir que curar". Aunque reconocía que el calor y el bochorno hacían difícil permanecer en la playa sin poder refrescarse, aseguraba que entendía perfectamente la decisión: "Nos parece bien que no nos podamos bañar. Con este calor ya nos vamos a ir".

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El viento, de hecho, terminó por convencer a muchos de adelantar su marcha. Pilar García relataba que el cambio del tiempo fue tan repentino que decidieron abandonar la playa. "Estábamos en la playa y, de repente, ha venido mucha arena. Nos hemos asustado y nos hemos salido. Hemos estado hasta que nos ha echado la arena", contaba.