Barcala planta a la comisión de Les Naus en Alicante: "No puedo aportar más"

Del "respeto a la comisión" al "no puedo aportar más". El alcalde de Alicante, Luis Barcala, rechaza comparecer ante el órgano municipal que investiga las adjudicaciones de Les Naus. El dirigente popular responsabiliza a la izquierda y a los técnicos municipales por su "falta de colaboración", al no participar tampoco cuando fueron llamados. El regidor añade además, después de que su exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez dimitiera tras destapar INFORMACIÓN el escándalo, que su gobierno siempre ha tenido la "voluntad" de que las viviendas protegidas "fueran destinadas a quienes tuvieran derecho a adquirirlas".

En su excusa para no asistir a la cita de este viernes, Barcala, que deniega habitualmente realizar declaraciones sobre Les Naus por "respeto" a la comisión, apunta que su decisión se debe a la "falta de colaboración" de los funcionarios municipales, de anteriores concejales de la izquierda y de ediles de su propio equipo de gobierno, que (al igual que el dirigente popular) han declinado participar en las sesiones correspondientes. "Observo que mi comparecencia no puede aportar más de lo ya explicado en mi comparecencia en el pleno extraordinario", que tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando aún se desconocía la mayor parte de los detalles del procedimiento de adjudicación y de los trámites municipales. En esa sesión, Barcala prometió "transparencia" y "llegar hasta el final, caiga quien caiga" a los ciudadanos de Alicante.

Del mismo modo, el alcalde apunta también a la Generalitat y sostiene que su decisión se debe también a "la existencia de un procedimiento judicial abierto en el que se esclarecerá lo referido al proceso de enajenación del suelo y la adjudicación de las viviendas protegidas de la cooperativa Les Naus, cuya competencia es autonómica". A su vez, manifiesta que "siempre ha sido voluntad del gobierno municipal que estas viviendas", algunas de ellas adjudicadas a cargos de su gobierno y sus familiares, así como a funcionarios del Consistorio, "fueran destinadas a aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, tuvieran el derecho a adquirirlas".

El vicesecretario torpedea las comparecencias

El vicesecretario del Ayuntamiento (una de personas llamadas a comparecer que declinaron la invitación) fue quien abrió la puerta al "plantón" generalizado, en un informe redactado a petición del vicealcalde, Manuel Villar. En él, defendía que la comisión municipal "no tiene facultad para investigar" y que hacerlo podría "vulnerar el derecho al honor o a la presunción de inocencia" de los asistentes. Además, el alto funcionario argumentaba que los concejales no tienen la obligación de acudir en caso de ser llamados (un criterio que no compartían en ese momento ni algunos ediles del gobierno de Barcala) pese a que no puso objeción en ocasiones anteriores.

Por otra parte, Germán Pascual incidía en que "ningún ciudadano puede encontrarse ante una comisión en peores condiciones que si estuviera ante un juez" y sostenía que "no procede la solicitud de comparecencia a concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local". Tampoco veía oportuno el empleado público que acudan a las sesiones "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes". Un posicionamiento del que discrepó no solo la oposición, sino también el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien así lo manifestó en la última reunión del órgano, celebrada la pasada semana. De hecho, aunque terminó incumpliendo su palabra, Villar aseguró que él sí pensaba comparecer.

PSOE: "No es una excusa, es una confesión"

Para la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, el alcalde "no ha presentado una excusa, sino una confesión política", ya que "no comparece porque no quiere responder y ha afirmado su negativa a rendir cuentas". La edil del PSOE destaca que Barcala "no alega ninguna causa que le impida acudir; sencillamente dice que no quiere comparecer. Después de meses prometiendo transparencia y de asegurar que llegaría hasta el final, el alcalde decide no someterse a las preguntas de la comisión".

Los socialistas opinan que "las ausencias de otros no justifican la de Barcala", en cambio, creen que "hacen más necesaria que nunca su presencia" en el órgano municipal. "Si Luis Barcala considera que no tiene que dar explicaciones al Ayuntamiento y a la ciudadanía, tampoco puede seguir dirigiendo esta institución", concluye Barceló.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN