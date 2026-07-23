Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niña abandonadaAviso nivel rojo calorZonas de avisoUna playa abierta, otra cerradaReventón térmicoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Un barrio de Alicante sin nombres en sus calles

Vecinos de Benalúa Sur se han dirigido al Consistorio para solucionar el problema sin obtener respuesta y que llevan cinco años de espera

Esquina de la calle Quintiliano con la calle Arturo Trensácoras, sin rotular.

Esquina de la calle Quintiliano con la calle Arturo Trensácoras, sin rotular. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Lillo

Manuel Lillo

Alicante

Un lustro desde la apertura de un barrio que continúa sin rótulos en sus calles y algunas, incluso, sin ni siquiera haber sido distinguidas con nombres. Es lo que denuncian desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar, que recuerdan que el sector urbanístico de Benalúa Sur es hoy “una realidad plenamente consolidada, habitada por cientos de familias y con la práctica totalidad de sus promociones residenciales terminadas” pero que, sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante mantiene el barrio en el “limbo postal”.

En diciembre de 2025 los vecinos emitieron una solicitud formal por registro al Consistorio que este mismo jueves han reiterado ante la falta de respuesta. El órgano receptor es el Departamento de Estadística y las Concejalías de Tráfico y Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, dirigidas respectivamente por Carlos de Juan y Cristina García (PP).

Los residentes exigen la “rotulación urgente” del Plan Parcial Benalúa Sur, que se abrió al tráfico hace cinco años y sigue con calles que no tienen nombre. Una ausencia que, aseguran, tiene “consecuencias críticas” para el vecindario, en tanto que “genera contratiempos diarios que ponen en riesgo la seguridad y la calidad de vida de las familias”.

Se refieren, en este sentido, a la “desorientación de ambulancias, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos al intentar ubicar avisos urgentes en el barrio, cuando cada minuto resulta crucial”. También hablan de “caos postal y de mensajería” debido a los “continuos extravíos, retrasos y devoluciones de correspondencia oficial, citaciones médicas y envíos a domicilio ante la imposibilidad de verificar las direcciones físicas”.

Existe, a su vez, una “dificultad de acceso a visitas particulares” por los “problemas constantes para la localización de domicilios por parte de familiares, amigos o personas de visita”, y aluden a su más a una “pésima imagen turística”. Lorenzo Pérez, presidente de la entidad vecinal, considera que “es insostenible que un barrio moderno, terminado y abierto al tráfico desde hace un lustro no tenga ni un solo rótulo con el nombre de sus calles”.

Noticias relacionadas y más

Critica, por otra parte, “la callada por respuesta” del Ayuntamiento ante la petición que realizaron hace siete meses, y considera que no pueden “esperar a que ocurra una desgracia porque una ambulancia no encuentre un portal”. Por ello, exigen que se procede de manera “urgente” a la colocación e instalación de placas identificativas.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
  2. El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados
  3. La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo
  4. Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
  5. Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja
  6. La multa que le han impuesto a una pasajera de un vuelo de Manchester a Alicante por viajar ebria
  7. El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
  8. La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano

Un barrio de Alicante sin nombres en sus calles

Un barrio de Alicante sin nombres en sus calles

Tambora anuncia que abrirá este fin de semana pese a la orden de cierre del Ayuntamiento de Alicante

Tambora anuncia que abrirá este fin de semana pese a la orden de cierre del Ayuntamiento de Alicante

Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas al baño y El Campello las mantiene abiertas

Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas al baño y El Campello las mantiene abiertas

Varios municipios de Alicante prohíben el baño en las playas por la alerta de viento

Varios municipios de Alicante prohíben el baño en las playas por la alerta de viento

Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

Más medidas en Alicante por el aviso rojo: cierre de parques y veladores, prohibición de baño y cancelación del Circo del Sol

Más medidas en Alicante por el aviso rojo: cierre de parques y veladores, prohibición de baño y cancelación del Circo del Sol

Henry Monsieur, el belga que pidió “un billete para el sol” y acabó popularizando el gofre en España desde Alicante

Henry Monsieur, el belga que pidió “un billete para el sol” y acabó popularizando el gofre en España desde Alicante

Sin aire acondicionado en oficinas del Ayuntamiento de Alicante: tres personas mareadas y más de 30 grados de temperatura

Sin aire acondicionado en oficinas del Ayuntamiento de Alicante: tres personas mareadas y más de 30 grados de temperatura
Tracking Pixel Contents