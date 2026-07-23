Un barrio de Alicante sin nombres en sus calles
Vecinos de Benalúa Sur se han dirigido al Consistorio para solucionar el problema sin obtener respuesta y que llevan cinco años de espera
Un lustro desde la apertura de un barrio que continúa sin rótulos en sus calles y algunas, incluso, sin ni siquiera haber sido distinguidas con nombres. Es lo que denuncian desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar, que recuerdan que el sector urbanístico de Benalúa Sur es hoy “una realidad plenamente consolidada, habitada por cientos de familias y con la práctica totalidad de sus promociones residenciales terminadas” pero que, sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante mantiene el barrio en el “limbo postal”.
En diciembre de 2025 los vecinos emitieron una solicitud formal por registro al Consistorio que este mismo jueves han reiterado ante la falta de respuesta. El órgano receptor es el Departamento de Estadística y las Concejalías de Tráfico y Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, dirigidas respectivamente por Carlos de Juan y Cristina García (PP).
Los residentes exigen la “rotulación urgente” del Plan Parcial Benalúa Sur, que se abrió al tráfico hace cinco años y sigue con calles que no tienen nombre. Una ausencia que, aseguran, tiene “consecuencias críticas” para el vecindario, en tanto que “genera contratiempos diarios que ponen en riesgo la seguridad y la calidad de vida de las familias”.
Se refieren, en este sentido, a la “desorientación de ambulancias, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos al intentar ubicar avisos urgentes en el barrio, cuando cada minuto resulta crucial”. También hablan de “caos postal y de mensajería” debido a los “continuos extravíos, retrasos y devoluciones de correspondencia oficial, citaciones médicas y envíos a domicilio ante la imposibilidad de verificar las direcciones físicas”.
Existe, a su vez, una “dificultad de acceso a visitas particulares” por los “problemas constantes para la localización de domicilios por parte de familiares, amigos o personas de visita”, y aluden a su más a una “pésima imagen turística”. Lorenzo Pérez, presidente de la entidad vecinal, considera que “es insostenible que un barrio moderno, terminado y abierto al tráfico desde hace un lustro no tenga ni un solo rótulo con el nombre de sus calles”.
Critica, por otra parte, “la callada por respuesta” del Ayuntamiento ante la petición que realizaron hace siete meses, y considera que no pueden “esperar a que ocurra una desgracia porque una ambulancia no encuentre un portal”. Por ello, exigen que se procede de manera “urgente” a la colocación e instalación de placas identificativas.
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