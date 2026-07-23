Compromís denuncia en Antifraude el convenio para financiar la oficina "antiaborto" del PP y Vox en Alicante

Compromís denuncia el convenio para financiar la Oficina de la Maternidad de Alicante ante la Agencia Antifraude. Los valencianistas cuestionan que el gobierno de Barcala haya anunciado la firma de un convenio con la entidad "provida" Redmadre, por exigencia de Vox, pese a que los técnicos municipales defienden que el servicio, que la izquierda cataloga como "antiaborto", debe prestarse con medios propios del Ayuntamiento.

En este contexto, la concejala de los valencianistas en Alicante, Sara Llobell, ha criticado que "el Partido Popular está utilizando instituciones públicas para ejecutar la agenda ideológica y los chiringuitos de Vox con dinero de todos los ciudadanos" y ha defendido que "los servicios sociales no pueden convertirse en una ficha de intercambio para un pacto político".

Según Llobell, "lo más grave es que el propio Ayuntamiento concluyó que este servicio debía prestarse mediante gestión directa porque era el modelo más eficiente, el que aprovechaba mejor los recursos públicos y evitaba el aumento del gasto". Sin embargo, "menos de un mes después, Barcala firma un acuerdo con una entidad privada sin explicar qué ha cambiado, de modo que ese criterio deja de ser válido".

Todo ello provoca, a juicio de la concejala, "una evidente contradicción administrativa que merece todas las explicaciones", por lo que Compromís ha presentado una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude. "No porque queramos criminalizar a nadie, sino porque las instituciones tienen la obligación de actuar con transparencia, coherencia y siempre sometiéndose a la ley", ha concretado Llobell.

Alicante, a la cola en abortos públicos

Por su parte, la diputada Mònica Álvaro ha visitado Alicante este jueves para exponer los resultados del Informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad Valenciana 2025. Los datos recogidos en dicho informe, según la valencianista, "vuelven a mostrar a Alicante como la provincia con mayor dependencia de las clínicas privadas". Concretamente, 3.815 de las 4.001 intervenciones se realizaron en centros privados, lo que representa el 95,4 %. En cambio, solo 186 abortos se realizaron en centros públicos: el 4,6 %.

Según el documento elaborado por la Generalitat, solo el hospital de Alcoy ha desarrollado un servicio funcional para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, lo que genera que la diferencia con las demás provincias sea considerable: Alicante está 9,6 puntos por debajo de Valencia y 13,1 puntos por debajo de Castellón. "Las políticas de prevención y provida del Partido Popular están fracasando cuando las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) han aumentado desde 2023 un 16,32%", ha explicado la diputada Mònica Álvaro al respecto.

"Que las interrupciones del embarazo sigan aumentando, que las mujeres no confíen en la conselleria, que sigan siendo acosadas con total impunidad delante de los centros subvencionados y que la derecha ante estos problemas hable de leyes de los no nacidos y de oficinas antiaborto, es porque no les importa la salud de las mujeres y nuestros derechos", ha concluido la diputada de Compromís.