La cooperativa rebaja su papel y atribuye al promotor el control real de todas las decisiones de Les Naus

La tercera sesión de la comisión de Les Naus dejó dos certezas. La primera, que la ahora exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras saltar el escándalo, ha iniciado los trámites para vender la vivienda protegida que tiene en la promoción. La segunda, que los responsables de la cooperativa situaron a Fraorgi en el centro de las decisiones, desde la captación de socios hasta el control de las listas y la documentación. El presidente de la cooperativa, Luis Alberto Meler, admitió que "el grueso" de la gestión recaía en la gestora, mientras Vanesa Quero y Trinidad Box rebajaron el papel del consejo rector.

Rocío Gómez solicitó el 29 de abril de 2026 autorización a la conselleria para vender la vivienda protegida. El departamento autonómico le reclamó después un certificado de la cooperativa que acreditara que ésta no ejercerá el derecho de tanteo, una renuncia que debía aprobarse en una junta general antes del 30 de junio. Meler confirmó durante la comisión que la entidad no pretende quedarse con el inmueble, como tampoco con el de Francisco Ordiñana, que inició los trámites antes de destaparse la polémica en enero de 2026. El diputado socialista José Díaz puso ayer el foco en una operación que abre una nueva derivada del caso: la salida de la promoción de una de sus adjudicatarias más conocidas.

El detalle más llamativo llegó al explicar cómo se tramitó esa renuncia. Según la versión ofrecida por Quero y Box, el consejo rector desconocía que la vivienda correspondía a Rocío Gómez porque la solicitud se abordó únicamente a través de su número de socia. La concejala de Urbanismo, del PP, y una de las adjudicatarias más señaladas de Les Naus habría quedado así reducida a una referencia numérica dentro de la cooperativa. Una explicación que ambas utilizaron para descartar cualquier trato singular, aunque resulta difícil desligarla del desconocimiento que admitieron sobre decisiones relevantes de una entidad de la que formaban parte de su órgano de dirección.

El asunto está en un procedimiento judicial y no voy a responder por mi derecho constitucional Francisco Ordiñana — Gestor de la cooperativa

Fraorgi, la supuesta gestora de la cooperativa, emergió así como el verdadero centro de gravedad de la promoción, al menos según el reparto de funciones dibujado por los propios comparecientes. Meler, que trabajó para Fraorgi desde 2020, atribuyó a la propia gestora "el grueso de las decisiones", mientras Quero y Box situaron bajo su control la captación y admisión de socios, las listas, la documentación y buena parte del funcionamiento cotidiano. Una descripción que descargaba de responsabilidad al consejo rector, aunque también planteaba la pregunta de si tantas decisiones dependían de una empresa externa, qué capacidad real de supervisión ejercían quienes dirigían formalmente la cooperativa.

El papel que reservaron al consejo rector fue mucho más limitado. Box negó que sus miembros fueran "títeres" o simples "gatos de porcelana", aunque reconoció que no tenían acceso a la lista de espera ni a los ingresos y que Fraorgi controlaba la admisión de socios. Quero añadió que la gestora llevaba también asuntos que después pasaban por el consejo. Según ambas, el órgano rector adoptaba los acuerdos formales, aunque buena parte de la información y de la gestión previa quedaba en manos de la empresa.

Ordiñana, gestor de la cooperativa y una de las figuras centrales de Fraorgi, además de propietario en el residencial, no ofreció su versión sobre ese reparto de funciones. Se acogió a su derecho a no declarar por su condición de investigado y rechazó responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios. Su silencio dejó sin aclarar el funcionamiento interno de la gestora a la que los demás comparecientes atribuyeron la captación de socios, el control de las listas y buena parte de las decisiones de la cooperativa.

El grueso de las decisiones de la cooperativa quedaba en manos de Fraorgi y de la dirección de la gestora Luis Alberto Meler — Presidente de la cooperativa

La sesión también dejó al descubierto los problemas para obtener la documentación reclamada por la comisión. Meler admitió que la cooperativa no había entregado todo lo solicitado y trató de justificar esa carencia durante su comparecencia. La explicación no disipó las dudas sobre el control interno de la entidad ni sobre la disponibilidad real de sus archivos, en una jornada en la que varios de sus responsables atribuyeron a Fraorgi la gestión de buena parte de la documentación.

El grupo socialista sacó durante la sesión una circular remitida por la cooperativa a sus socios en febrero de 2024. En ella se explicaba que la conselleria, en manos de Susana Camarero, había pedido no iniciar el visado de los contratos hasta aprobar el nuevo reglamento de vivienda protegida, que el Gobierno valenciano ya trabajaba en ese cambio y que Fraorgi había participado en la mesa sectorial convocada por Vivienda. El documento permitió al PSPV situar a la gestora también en el seguimiento directo de la reforma normativa que debía afectar a Les Naus.

Aquella comunicación encajaba con los anuncios que Mazón había realizado desde 2023 sobre la futura reforma de la vivienda protegida. El entonces presidente ya había prometido elevar el módulo y el sector promotor pedía cambios de fondo, como subir precios, limitar la protección permanente, ampliar las rentas admisibles y suavizar algunos requisitos. No todos los detalles estaban cerrados en aquel momento, aunque las líneas maestras del giro normativo ya se encontraban sobre la mesa.

La gestión de los socios y de toda la lista de interesados correspondía íntegramente a Fraorgi, la empresa gestora Vanesa Quero — Vicepresidenta de la cooperativa

El decreto aprobado en diciembre de 2024 acabó plasmando buena parte de ese giro: limitó la protección de las viviendas a 30 años, amplió los límites de renta y rebajó algunos de los requisitos de acceso. El socialista José Díaz utilizó ese desenlace normativo para confrontar a los comparecientes con la información que la cooperativa manejaba meses antes y con el papel que Fraorgi había tenido en el seguimiento de la reforma.

Las comparecencias fueron dibujando un discurso defensivo común. Meler insistió en que no era técnico y remitió a Fraorgi buena parte de las decisiones; Quero y Box aseguraron que desconocían las listas, los ingresos y determinados procesos de admisión. Cada respuesta fue estrechando el margen de responsabilidad propio y ampliando el de la gestora, presentada una y otra vez como la encargada de aquello que los miembros del consejo rector afirmaban no controlar.

La venta de la vivienda de Rocío Gómez llegó a la asamblea [de vecinos] identificada únicamente con su número de socia Trinidad Box — Secretaria de la cooperativa

La sesión dejó así una imagen más definida del reparto de poder dentro de Les Naus. Según los propios comparecientes, Fraorgi captaba socios (también a los iniciales, que luego formaron el órgano rector), gestionaba las listas, controlaba la documentación y asumía buena parte de las decisiones cotidianas. Frente a ese peso, el consejo rector se presentó como un órgano con acceso limitado a información relevante y con una intervención mucho más reducida de la que cabría esperar de quienes dirigían formalmente la cooperativa.

El cierre de la jornada dejó todavía demasiadas incógnitas abiertas. Ordiñana no respondió, parte de la documentación sigue sin incorporarse a la comisión y el reparto de responsabilidades permanece todavía difuso entre la cooperativa y Fraorgi. Los comparecientes delimitaron su papel, rebajaron su capacidad de decisión y trasladaron el foco a la gestora, aunque sin despejar quién conocía cada movimiento ni quién asumía finalmente el control efectivo de la promoción.