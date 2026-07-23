El día que ETA hizo estallar dos bombas en hoteles de Alicante y Benidorm: 14 heridos en plena temporada turística

Tal día como ayer hace 23 años, el 22 de julio de 2003, a mediodía y en plena temporada turística, dos explosiones casi simultáneas sacudieron Alicante y Benidorm. La organización terrorista ETA había colocado sendos artefactos en el Hotel Residencia Bahía, frente a la playa del Postiguet, y en el Hotel Nadal, situado junto a la playa de Levante.

Las bombas explotaron con apenas diez minutos de diferencia y causaron heridas a catorce personas, seis de ellas agentes de la Policía Nacional. No hubo víctimas mortales, en buena medida porque los dos hoteles comenzaron a ser desalojados después de que se recibieran varias llamadas de advertencia. Sin embargo, los artefactos detonaron antes de la hora anunciada y alcanzaron a policías, turistas, estudiantes y trabajadores de establecimientos cercanos.

Las llamadas que alertaron de las bombas

Alrededor de las once de la mañana, un comunicante llamó en nombre de ETA a la redacción del diario "Gara", en San Sebastián. Aseguró que dos bombas estallarían aproximadamente a las doce y media en hoteles de Alicante y Benidorm.

Casi a la misma hora, la delegación del periódico Levante en Dénia recibió otra llamada. En este caso, el comunicante situó las explosiones alrededor de las doce, aunque la persona que atendió el teléfono no logró entender correctamente el nombre del establecimiento de Benidorm.

Secuencia de la explosión en el hotel Bahía de Alicante. / CANAL 9

La Policía puso en marcha inmediatamente los dispositivos de evacuación y acordonamiento. Los huéspedes y empleados fueron sacados de los establecimientos mientras los agentes trataban de localizar los artefactos y mantener alejados a los viandantes.

El tiempo, sin embargo, jugaba en su contra. La bomba de Alicante explotó a las 12.05 horas y la de Benidorm lo hizo alrededor de las 12.15, antes de la hora comunicada en una de las llamadas. Esta circunstancia llevó al entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, a sostener que los terroristas pretendían causar una matanza y posiblemente tender una trampa a los especialistas enviados a inspeccionar los edificios.

La explosión frente al Postiguet

El primer artefacto estalló en la habitación 106 del Hotel Residencia Bahía, ubicado en la avenida Juan Bautista Lafora, frente a la playa del Postiguet. El establecimiento se encontraba cerca de una sede del Partido Popular y junto a varios negocios y dependencias frecuentadas por turistas.

El hotel había sido evacuado, pero no dio tiempo a desalojar una academia de español para extranjeros situada en el edificio contiguo. La onda expansiva destrozó cristales, puertas y parte de las instalaciones y alcanzó a varias personas que se encontraban en las aulas.

El hotel Bahía tras la explosión. / Rafa Arjones

Entre los afectados había estudiantes extranjeros. Las crónicas publicadas inmediatamente después del ataque informaron de heridos de diferentes nacionalidades y de al menos una persona ingresada en estado grave. Las imágenes mostraban la primera planta del establecimiento destrozada y numerosos restos de cristales y materiales esparcidos por la zona.

Los balances difundidos durante las primeras horas variaron a medida que los heridos eran atendidos y trasladados. El recuento que posteriormente quedó incorporado a las actuaciones judiciales estableció que los dos atentados provocaron catorce heridos: ocho civiles y seis policías.

Policías heridos en el Hotel Nadal

Minutos después de la explosión de Alicante, el segundo artefacto detonó en el Hotel Nadal de Benidorm, un edificio situado en el número 41 de la avenida de Madrid, junto a la playa de Levante.

Los agentes y especialistas en desactivación de explosivos se encontraban inspeccionando el establecimiento cuando se produjo la deflagración. Varios policías resultaron heridos y la estructura del inmueble sufrió daños importantes, especialmente en la zona próxima al pilar donde había sido colocada la carga.

Secuencia de la explosión de la bomba de ETA en Benidorm / INFORMACIÓN

Según el relato judicial aceptado años más tarde por uno de los integrantes de ETA implicados, cada artefacto contenía entre diez y doce kilos de cloratita, además de un dispositivo temporizado. Las cargas habían sido introducidas en habitaciones reservadas mediante identidades falsas.

El hotel tenía pocas habitaciones ocupadas en aquel momento, pero se encontraba en una de las áreas más concurridas de Benidorm durante el verano. La detonación generó escenas de alarma entre residentes, trabajadores y turistas y obligó a establecer amplios perímetros de seguridad en primera línea de playa.

Una campaña dirigida contra las zonas turísticas

Los atentados formaron parte de la denominada "campaña de verano" de ETA, con la que la organización terrorista pretendía trasladar la inseguridad a destinos turísticos y perjudicar uno de los principales sectores económicos españoles.

Hemeroteca de los atentados de ETA en Alicante y Benidorm, 23 de julio de 2003.

La banda había utilizado en otras ocasiones hoteles, aeropuertos, centros comerciales y localidades costeras como objetivos durante los meses estivales. La elección de Alicante y Benidorm no era casual: se trataba de dos de los destinos más importantes del Mediterráneo español, llenos de visitantes nacionales y extranjeros durante el mes de julio.

El atentado se produjo menos de un año después del ataque cometido por ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola. Aquel coche bomba, detonado el 4 de agosto de 2002, mató a la niña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y a Cecilio Gallego Alcaraz, de 57, además de causar decenas de heridos.

Aunque las bombas de los hoteles no provocaron fallecidos, su potencia, el adelanto de las explosiones y la presencia de policías y civiles en los alrededores reflejaron el elevado riesgo de que el doble atentado terminara en una masacre.

Las condenas llegaron años después

La investigación atribuyó la colocación de los artefactos a Jon Joseba Troitiño Ciria, conocido dentro de ETA como "Fredo". La Audiencia Nacional lo condenó en 2011 a 268 años de prisión por dos delitos de estragos terroristas y catorce delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.

El etarra Jon Joseba Troitiño, en julio de 2010, cuando fue entregado a España. / EFE

La sentencia dio por probado que Troitiño y Asier Eceiza Ayerra habían alquilado un piso en Valencia para ocultarse, almacenar explosivos y preparar atentados dentro de la campaña desarrollada por ETA en la costa mediterránea. Las habitaciones de los dos hoteles fueron reservadas con documentación falsa antes de dejar en ellas las bombas.

El recorrido judicial de Eceiza fue mucho más largo. Tras dos absoluciones anuladas por el Tribunal Supremo, terminó reconociendo en septiembre de 2023 su participación en los hechos y aceptó una condena de 182 años de cárcel. El acuerdo incluía también inhabilitación absoluta, indemnizaciones y la prohibición de acudir a Alicante y Benidorm durante diez años después de cumplir la pena.

Una jornada grabada en la memoria de la provincia

Veintitrés años después, el doble atentado continúa siendo uno de los episodios más graves del terrorismo de ETA sufridos en las principales ciudades turísticas de la provincia.

Aquel 22 de julio, las playas estaban llenas, los hoteles funcionaban en temporada alta y cientos de personas transitaban por el Postiguet y la playa de Levante. Las evacuaciones evitaron una tragedia aún mayor, pero no impidieron que catorce personas resultaran heridas ni que Alicante y Benidorm quedaran marcadas por el estruendo de dos bombas colocadas deliberadamente en lugares ocupados por turistas, trabajadores y agentes de Policía.