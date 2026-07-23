Echávarri: "Unos jetas se quedaron con las viviendas"

El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri aprovechó su comparecencia para cargar con dureza contra el PP y contra quienes acabaron accediendo a las viviendas de Les Naus. El socialista defendió que el proyecto nació como una decisión política legítima y situó el problema en su ejecución posterior. "Unos jetas" se quedaron con pisos que no les correspondían, afirmó, antes de acusar a los populares de haber enfangado una promoción que podía haber ofrecido una oportunidad a familias alicantinas con dificultades para acceder al mercado libre.

La delicada situación económica del Ayuntamiento fue el argumento con el que justificó la venta del solar. El consistorio estaba sometido a uno de los planes de ajuste "más duros" entre las grandes capitales y arrastraba unos 200 millones de deuda, una "resaca" que atribuyó a dos décadas de gobiernos del PP en la ciudad. Según explicó, carecía de recursos para promover vivienda directamente y optó por desprenderse de activos para obtener ingresos y atender sus obligaciones con Hansa Urbana, a quien tenía que pagar 18 millones por una sentencia judicial.

Provia: un desempate "sin precedentes" La cláusula de desempate centró las críticas de Provia. Su secretario general, Jesualdo Ros, la calificó de "sin precedentes" y explicó que premiar a quien registrara antes su propuesta podía desanimar a otros aspirantes desde que se conociera la primera oferta. Según relató, varias empresas desistieron y la patronal recurrió las bases tras no encontrar un criterio similar en concursos de otras comunidades. A su juicio, el sorteo habría sido la fórmula lógica para resolver un eventual empate. Ros calculó que podrían haberse presentado tres o cuatro veces más licitadores y atribuyó a la precipitación el error de una de las finalistas, que perdió puntos al incluir menos conexiones para vehículos eléctricos de las exigidas.

Durante su mandato, recalcó, la parcela no llegó a licitarse ni a adjudicarse. Echávarri dejó la Alcaldía en abril de 2018 y defendió que el gobierno de Luis Barcala podía haber detenido el expediente si no compartía aquella decisión política. A su juicio, el PP optó por retomarlo, lo hizo suyo y llegó a presumir de la promoción antes de que el reparto de las viviendas terminara enturbiando el proyecto.

El acceso a las viviendas concentró sus críticas más duras. El exalcalde apuntó a posibles privilegios por "conocimiento, amiguismo o lo que sea" y sostuvo que hubo personas que recurrieron a separaciones falsas para sortear los límites de renta. En sus cinco minutos finales elevó aún más el tono. Acusó a los responsables de apropiarse de "las mejores piezas" y de quebrar la igualdad de oportunidades. A su juicio, el resultado fue privar a familias alicantinas de buena fe de una vivienda protegida a la que sí tenían derecho.

Tramitación

La jornada acabó con Margarita García, arquitecta de Disciplina Urbanística, que limitó su intervención a la tramitación de la licencia y a una revisión excepcional de algunas condiciones del contrato. Según explicó, Patrimonio pidió apoyo a su servicio tras la jubilación del técnico encargado y esa tarea se asumió como una colaboración entre departamentos. Insistió en que no era su cometido habitual y en que Les Naus se trató como una licencia más, centrada en comprobar alturas, aparcamientos, acometidas y otros requisitos reglados.

La técnica negó haber recibido presiones políticas, instrucciones para acelerar el expediente o noticias sobre posibles irregularidades durante la tramitación. También descartó incumplimientos urbanísticos y separó la licencia de obras tanto del contrato como del reparto posterior de las viviendas. "No creo que esté ahí el problema", resumió antes de situar el foco en las adjudicaciones, una fase en la que aseguró no haber intervenido. García añadió que conoció por INFORMACIÓN la presencia de cargos públicos entre los beneficiarios y que le resultó sorprendente.