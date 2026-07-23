Henry Monsieur, el belga que pidió “un billete para el sol” y acabó popularizando el gofre en España desde Alicante

La posible compra de Punto Gofre por parte de Grupo Bimbo ha vuelto a situar el foco sobre una de las historias empresariales más singulares de Alicante. Detrás del histórico proveedor de gofres de Mercadona se encuentra Henry Juan Monsieur, un emprendedor belga que aterrizó en la ciudad en 1978 sin hablar español y terminó convirtiendo un dulce prácticamente desconocido para muchos consumidores en un producto habitual en comercios, cafeterías y supermercados.

Según la información publicada por El Confidencial, la multinacional mexicana negocia la adquisición de Punto Gofre y la operación podría cerrarse durante el próximo otoño. Por ahora, no aparece un anuncio específico sobre esta negociación en los canales corporativos de Grupo Bimbo, por lo que debe hablarse todavía de conversaciones y no de una compra cerrada.

La historia de Monsieur comienza lejos de los grandes despachos y de las modernas líneas de producción. Empieza en un aeropuerto de Bruselas, durante un invierno especialmente frío, con una petición tan improvisada como determinante: “un billete para el sol”.

Una apuesta contra el frío que terminó en Alicante

En 1978, Henry Monsieur y un amigo estaban cansados del clima de Bruselas y decidieron acudir al aeropuerto en busca de un destino cálido. Al preguntar por las temperaturas, descubrieron que Alicante registraba aquel día una diferencia de 37 grados respecto a la capital belga. Compraron el billete y viajaron con lo puesto.

Monsieur permaneció cinco días en la ciudad antes de regresar a Bélgica. Fue tiempo suficiente para conocer a varias personas y empezar a plantearse un cambio de vida. Tenía negocios de compraventa en su país, pero la combinación del clima alicantino y las posibilidades comerciales que detectó durante sus siguientes viajes terminó convenciéndolo.

No era un recién llegado al mundo de los negocios. Según un perfil publicado por la entidad empresarial del polígono de Las Atalayas, a los doce años ya vendía figuritas en la calle. Posteriormente estudió comercio y llegó a trabajar como mago profesional, una actividad que incluso lo llevó a actuar en países del sur de África.

Su siguiente apuesta sería menos espectacular sobre el escenario, pero mucho más duradera: llevar a Alicante el gofre de Lieja que conocía desde Bélgica.

Una tienda que solo vendía un producto

Monsieur mantenía amistad con un fabricante belga de gofres y aprendió con él el modo de preparar este dulce. Durante el verano de 1978 abrió Mister Gofre, su primer establecimiento, en la calle Mayor de Alicante.

La idea desconcertó a quienes lo conocían. No era una pastelería con un amplio escaparate, sino un negocio dedicado esencialmente a un único producto. El propio empresario recordaría después la pregunta que le repetían: “¿cómo podía montar una pastelería con un solo pastel?”.

Uno de los gofres clásicos de Punto Gofre. / PUNTO GOFRE

La reacción del público acabó dándole la razón. La curiosidad por aquel dulce caliente, preparado delante de los clientes, generó colas y permitió abrir al año siguiente un segundo establecimiento en la plaza de Correos. A esos locales se sumaron puntos de venta en las cafeterías Miami y Ceylán de la Explanada de España.

Aquel producto se diferenciaba por seguir la receta del gofre de Lieja. Frente a otras variedades, se elabora a partir de bolas de masa, tiene una textura más densa y contiene perlas de azúcar que se caramelizan durante la cocción. El resultado es un gofre más dulce, dorado y crujiente por fuera, pero esponjoso en su interior.

Monsieur fue uno de los pioneros en introducir y popularizar esta variedad en España.

De la calle Mayor a la Puerta del Sol

El éxito alicantino animó a Monsieur y a su socio a dar el salto a Madrid. Abrieron una tienda en el número 1 de la calle del Carmen, junto a la Puerta del Sol, desde la que el olor de las gofreras llegó a convertirse en parte del paisaje comercial del centro de la capital.

Monsieur aseguró que aquel establecimiento llegó a vender miles de gofres diarios. Durante los primeros años, la masa se elaboraba artesanalmente y el producto se cocinaba prácticamente en el mismo punto de venta.

La expansión también continuó por la provincia de Alicante con establecimientos en Santa Pola y El Campello. Este último local, de unos 150 metros cuadrados, acabó funcionando como principal centro de producción e incorporó un gran congelador para conservar la masa.

Aquella inversión permitió enviar porciones de masa congelada a otros negocios para que pudieran cocinar los gofres en el momento. Punto Gofre considera que esa fórmula fue una de las innovaciones que ayudaron a extender el producto por España sin renunciar a su preparación recién hecha.

A finales de los años ochenta, la empresa llegó a reunir 28 franquiciados, especialmente en Galicia y la cornisa cantábrica, a los que suministraba la masa de forma exclusiva. El pequeño establecimiento de Alicante comenzaba así a transformarse en una industria alimentaria.

El encuentro con Mercadona

Durante los años noventa, la falta de espacio obligó a trasladar la actividad a una nave de 1.100 metros cuadrados en el polígono del Pla de la Vallonga. Punto Gofre incorporó nueva maquinaria, desarrolló el envasado individual y acudió a las ferias Alimentaria celebradas en Barcelona en 1993 y 1997.

Uno de aquellos encuentros profesionales puso a la empresa en contacto con el responsable de compras de Mercadona. Así comenzó una relación comercial que convirtió a Punto Gofre en fabricante de productos para la cadena valenciana.

Otra decisión clave fue la compra de una máquina capaz de introducir la crema de chocolate en pequeños sobres individuales. El sistema permitió comercializar el gofre ya cocinado y envasado junto a una monodosis para añadir el chocolate en el momento de consumirlo.

El fundador relataba que aquella maquinaria era costosa y que, de nuevo, varias personas consideraron excesiva la apuesta. Sin embargo, el formato terminó convirtiéndose en uno de los productos más reconocibles de la compañía.

Una fábrica capaz de elaborar 240.000 gofres diarios

Punto Gofre inauguró en 2005 su actual fábrica del polígono de Las Atalayas, en Alicante. Las instalaciones ocupan alrededor de 4.500 metros cuadrados y fueron diseñadas para aumentar la capacidad de producción y automatizar el procesado y el envasado.

El edificio de Punto Gofre en Las Atalayas. / PUNTO GOFRE

Un informe sectorial publicado en 2022 situaba su capacidad máxima en 240.000 gofres al día. Otra visita realizada a la fábrica cifraba su producción en más de 30 toneladas de masa diarias y señalaba que sus productos se distribuían en más de diez países.

La internacionalización comenzó en 2013, con exportaciones hacia distintos mercados de América, Marruecos y Arabia Saudí. Junto a los gofres clásicos y los rellenos de chocolate, la empresa ha desarrollado masa congelada, referencias listas para consumir y productos destinados tanto a la hostelería como a la distribución.

El relevo de su hijo Philippe

La continuidad familiar también forma parte de la historia. Philippe Monsieur, hijo del fundador, asumió progresivamente la dirección de la compañía como consejero delegado de Punto Gofre.

Los datos procedentes del Registro Mercantil muestran que Henry Monsieur y Philippe Monsieur figuran como administradores solidarios de la sociedad desde noviembre de 2019. Philippe ya había sido nombrado apoderado en 2018.

La segunda generación ha continuado apostando por la automatización, la venta digital, los formatos para consumir fuera de casa y la incorporación de energías renovables. La empresa mantiene su sede y su fábrica en Alicante, desde donde desarrolla toda su actividad industrial.

De una ocurrencia en el aeropuerto al interés de Bimbo

Casi medio siglo después de aquel viaje improvisado, la empresa nacida en una pequeña tienda de la calle Mayor ha despertado el interés del mayor grupo mundial de panificación. Grupo Bimbo opera actualmente en 39 países, cuenta con más de 150.000 trabajadores y reúne alrededor de un centenar de marcas. Hoy precisamente reportará los resultados del segundo trimestre del año, tras una caída interanual del 8,1 % en su primer periodo del año, pese a ventas récord.

La negociación abre una posible nueva etapa para Punto Gofre, aunque todavía queda por conocer si culminará en una venta, qué activos incluiría y cómo afectaría a la fábrica alicantina y a su plantilla.

La historia que hay detrás, sin embargo, ya está escrita. Henry Monsieur llegó buscando buen tiempo, eligió Alicante para empezar una nueva vida y apostó por vender un dulce que casi nadie conocía. De una tienda dedicada a “un solo pastel” surgió una fábrica que llevó el aroma del gofre de Lieja por toda España.

Su propia explicación sobre el éxito era menos mágica de lo que podría esperarse de quien había trabajado como ilusionista: “la fuente del éxito es la dedicación”.