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Varios municipios de Alicante prohíben el baño en las playas por la alerta de viento

Además de izarse la bandera roja, el Ayuntamiento de Alicante ha pedido la retirada de sombrillas y otros elementos móviles que se puedan ver afectados

Bandera roja y petición a los bañistas para que salgan del agua y retiren sombrillas en el Postiguet

Bandera roja y petición a los bañistas para que salgan del agua y retiren sombrillas en el Postiguet

Bandera roja y petición a los bañistas para que salgan del agua y retiren sombrillas en el Postiguet / Alex Domínguez

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J. A. Giménez

EFE

Alicante

Algunos municipios de la provincia de Alicante han anunciado la prohibición del baño en sus playas desde las 17 horas de esta tarde, cuando se ha izado la bandera roja, ante la alerta de tormentas y fuertes rachas de viento, con posibilidad de granizo.

Es el caso de la capital alicantina, Orihuela y Guardamar del Segura, mientras que en otros puntos turísticos de la provincia, como Benidorm o Finestrat, se podría adoptar esa medida en función de la evolución del tiempo, han indicado fuentes municipales.

Retirada de sombrillas en el Postiguet esta tarde.

Retirada de sombrillas en el Postiguet esta tarde. / Alex Domínguez

Además de izarse la bandera roja, el Ayuntamiento de Alicante ha pedido la retirada de sombrillas y otros elementos móviles que se puedan ver afectados por el viento. A su vez, el Consistorio de Guardamar del Segura ha informado de la posibilidad de que se produzcan reventones cálidos con rachas muy fuertes de viento y granizo.

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Todo ello se produce en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este jueves el aviso rojo (peligro extraordinario) en el litoral sur de Alicante y litoral sur de Valencia por temperaturas máximas de 42 grados, junto con aviso naranja por tormentas con rachas muy fuertes de viento y probable granizo en el litoral de Alicante, mientras que en el interior de la provincia estas tormentas serán con aviso amarillo (peligro bajo).

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