Los radares vacían los bolsillos en Alicante: 28,7 millones en multas y el segundo más "cazador" de España

La velocidad salió mucho más cara en las carreteras de Alicante durante 2025. El importe de las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico en la provincia alcanzó los 28.714.641 euros, casi ocho millones más que los 20.789.853 euros registrados durante el ejercicio anterior.

El incremento fue especialmente acusado en las sanciones por superar los límites de velocidad. Estas multas generaron un importe de 13.217.799 euros, frente a los 7.200.643 euros de 2024. La subida fue, por tanto, del 83,56% en solo un año, según el informe de verano elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Alicante registró el cuarto mayor aumento provincial de España en el importe de las multas por velocidad. Solo la superaron Almería, con un 179,95%; Granada, con un 166,85%, y Valencia, con un 87,02%. Por detrás quedaron Santa Cruz de Tenerife, con un 75,29%, y Asturias, con un 67,61%.

El segundo radar que más multa de España está en Alicante

El informe sitúa uno de los principales focos sancionadores del país en la provincia. El radar instalado en el kilómetro 7 de la CV-905 formuló 72.557 denuncias durante 2025, lo que lo convierte en el segundo dispositivo con más actividad de toda España.

Radar de la CV-905 en el acceso a Torrevieja, puesto en marcha en septiembre de 2024 / D. Pamies

Únicamente lo superó el cinemómetro situado en el kilómetro 326 de la A-7, en la provincia de Valencia, que alcanzó las 90.766 denuncias. Ese radar apenas había registrado seis sanciones durante 2024, debido a que comenzó a operar al final del ejercicio.

Tras los dispositivos de Valencia y Alicante aparece el radar del kilómetro 127 de la A-15, en Navarra, con 67.445 denuncias. La cuarta posición corresponde al situado en el kilómetro 1 de la TF-2, en Santa Cruz de Tenerife, con 49.641 sanciones, y la quinta al del kilómetro 968 de la A-7, en Málaga, con 45.050.

Cinco radares alicantinos, entre los más activos

La presencia de Alicante en la clasificación no se limita al radar de la CV-905. Cinco dispositivos de la provincia figuran entre los 50 cinemómetros que más multaron de España durante el pasado año.

El segundo radar alicantino de la lista se encuentra en el kilómetro 0 de la A-77A, con 30.742 denuncias. Ocupa el undécimo puesto nacional y no aparece con actividad registrada en la comparativa de 2024.

Nuevos radares de velocidad en tramo en la autovía A31 entre Elda y Monforte / Áxel Álvarez

Muy cerca se sitúa el cinemómetro del kilómetro 8 de la A-70, que formuló 29.488 denuncias, frente a las 18.196 del año anterior. Esto supone un aumento de más de 11.000 sanciones en doce meses.

El cuarto dispositivo de la provincia incluido en la clasificación está en el kilómetro 13 de la CV-86, con 24.732 denuncias. Su actividad se disparó respecto a las 385 sanciones contabilizadas durante 2024.

Completa la relación alicantina el radar del kilómetro 27 de la A-70, con 14.616 denuncias. Es el único de los cinco que redujo ligeramente su actividad, ya que un año antes había formulado 15.432 sanciones.

Alicante recauda 13,2 millones solo por velocidad

El importe de las sanciones por exceso de velocidad convierte a Alicante en una de las provincias con mayor volumen económico asociado a los radares. Sus 13,2 millones de euros la sitúan en el cuarto puesto nacional, por detrás de Valencia, con 18,9 millones; Madrid, con 17,9 millones, y Cádiz, con 16,5 millones.

El importe de las multas por velocidad representa aproximadamente el 46% de los 28,7 millones de euros contabilizados por todas las infracciones de tráfico en la provincia durante 2025.

Además, Alicante registró el segundo mayor incremento de España en el importe global de las sanciones. La subida fue del 38,1%, únicamente superada por Granada, donde el aumento alcanzó el 71,44%.

En términos absolutos, Alicante también figura entre las provincias con mayor volumen total de multas. Solo Madrid, con 70,4 millones de euros; Valencia, con 39,8 millones, y Cádiz, con 32,8 millones, presentan cantidades superiores.

Los radares baten un nuevo récord en España

En el conjunto del país, los radares de la DGT alcanzaron durante 2025 una cifra récord de 246.802.934 euros en sanciones por exceso de velocidad, un 14% más que durante el ejercicio anterior.

Según AEA, el aumento no se debería a una indisciplina generalizada de los conductores, sino principalmente a la entrada en funcionamiento de nuevos dispositivos situados en puntos estratégicos de la red viaria.

La organización calcula que el dinero generado por las multas de velocidad ya representa el 41,5% del importe total de las sanciones de tráfico en España, sin incluir Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias en esta materia.

El informe también destaca la concentración de denuncias en un grupo reducido de dispositivos. De los más de mil radares desplegados, los 50 con mayor actividad formularon 1.342.285 denuncias a lo largo de 2025.

AEA cuestiona la ubicación de los dispositivos

Automovilistas Europeos Asociados sostiene que una parte importante de estos radares se encuentra en autopistas y autovías, mientras que las carreteras convencionales concentran, según la organización, alrededor del 70% de los accidentes con víctimas.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que la DGT debería revisar su política de control de velocidad porque, a su juicio, la actual distribución de los cinemómetros no está consiguiendo reducir suficientemente ni los excesos de velocidad ni los accidentes.

Se trata de una valoración de la organización de conductores, que interpreta el elevado volumen de sanciones como una señal del carácter recaudatorio de algunos dispositivos. La DGT, por su parte, defiende habitualmente los controles de velocidad como una herramienta para reducir la siniestralidad y la gravedad de los accidentes.

Los datos dejan, en cualquier caso, una fotografía especialmente significativa para Alicante: cinco de los radares más activos de España están en la provincia, uno de ellos ocupa el segundo puesto nacional y el importe de las multas por velocidad prácticamente se duplicó en un año.