Recuperado el 95% del servicio informático de la Universidad de Alicante tras el ciberataque

La Universidad de Alicante (UA) ha recuperado el 95% de los servicios informáticos tras el ciberataque del 2 de julio. El sistema estará completamente operativo para el inicio del curso, ha explicado este jueves el vicerrector de Transformación Digital, Rafael Molina, en el Consejo de Gobierno de la institución. "Una pequeña parte de los mismos" será reinstalada desde cero y modernizada. Los técnicos de la UA han analizado el sistema exhaustivamente y lo han monitorizado con constancia antes de "ponerlos en servicio".

Los técnicos han comprobado que las aplicaciones no estaban afectadas ni contaminadas con un "software malicioso latente”, ha explicado este jueves en el Consejo de Gobierno. Es un proceso "muy costoso que requiere de un aislamiento de la aplicación y su ejecución en entornos controlados y cerrados mediante herramientas muy especializadas”. El ciberataque afectó a uno de los nodos de virtualización —un tipo de servidor—. Un servidor es un ordenador físico que ofrece un servicio o información al sistema de informático. Los servidores se encuentran en habitaciones o naves llamadas CPD (Centro de Procesamiento de Datos). El ciberataque obligó a la UA a “apagar todos los servidores afectados”, según el vicerrector.

Molina ha insistido en “la virulencia del ataque” y ha señalado que gracias a la "respuesta inmediata" del Servicio de Informática “se ha podido remontar lo afectado en un tiempo récord y se ha evitado que los ciberdelincuentes accedieran a información o datos relevantes, o causan daños con unos efectos devastadores”.

El responsable de la transformación digital de la UA ha explicado que la infraestructura de virtualización se distribuye en servidores alojados en clústers —grupos— físicamente separados y dentro de cada uno hay varios nodos separados físicamente y que “la intrusión se produjo en uno de los nodos de uno de los clústers, por lo que el resto han estado a salvo”. El clúster afectado tenía 80 servidores virtuales —softwares dentro de servidores físicos— "repartidos en tres nodos y la intrusión se ha producido solo en uno de los nodos afectando únicamente a 20 de las aplicaciones y las configuraciones, pero no a datos de los usuarios”, ha dicho.

Mientras la investigación de la Policía Nacional continúa, la UA ha confirmado que los atacantes son un grupo organizado internacional especializado en ciberataques a grandes instituciones a las que piden grandes rescates por desencriptar la información y que, en busca de notoriedad, dejan su sello en cada ataque.

Nuevos estatutos

En el Consejo de Gobierno de este jueves se ha establecido la hoja de ruta de la implantación de los nuevos estatutos de la UA. El Secretario General, Josep Ochoa, ha avanzado la adecuación en cascada de los diferentes reglamentos de funcionamiento interno. El Consejo ha aprobado una reglamentación provisional a efectos electorales y de órganos de representación y de gobierno. El primer paso ha sido el sorteo para el establecimiento de la nueva Comisión Electoral que estará presidida por el Secretario General.

Excepto para los miembros del estudiantado, cuya renovación ha de realizarse cada dos años, se establece en seis, los años de vigencia de la composición actual. El sorteo se ha llevado a cabo electrónicamente con la colaboración de la jefa de operaciones del departamento de Explotación de Aplicaciones del Servicio de Informática, Albina Gomis.