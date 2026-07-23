¿Qué son los reventones térmicos por los que han activado los avisos Alicante?

La Comunidad Valenciana vive horas de máxima alerta meteorológica con avisos rojo y amarillo por altas temperaturas y los reventones térmicos, respectivamente. Además del calor extremo —con la provincia de Valencia en alerta roja—, la AEMET ha avisado de un fenómeno menos conocido pero igual de peligroso: los reventones térmicos, también llamados "esclafits càlids" en valenciano.

Estamos ante la primera alerta de este tipo en la provincia de Alicante este verano. El aviso amarillo por tormentas se ha marcado ante el riesgo de que los reventones térmicos registrados vengan acompañados de rachas muy fuertes de viento de hasta 160 km/h, e incluso con posibilidad granizo.

Según ha publicado Aemet, "las tormentas no solo afectarán a zonas terrestres, sino también a zonas marítimas próximas a la costa, alterando temporalmente el estado de la mar, por lo que también se ha activado aviso por fenómenos costeros en el litoral de Alicante y sur de Valencia entre las 17 y 21 h".

¿Qué son los reventones?

Según la Aemet, los reventones consisten en "una fuerte corriente descendente convectiva, originada a menudo en el seno de una nube de tormenta, que ocasiona vientos destructores. Tiene una dimensión horizontal inferior a diez kilómetros, y su tiempo de vida puede ir de cinco a treinta minutos". Cuando la dimensión horizontal es inferior a cuatro kilómetros se denomina micro-reventón. En este último caso también suelen durar menos en el tiempo (no más de quince minutos). Tal y como indican en Sinobas (Sistema de Notificación de Observaciones atmosféricas singulares): "Los reventones pueden ser húmedos o secos, según que la precipitación asociada a la nube originante del fenómeno llegue o no al suelo".

Los reventones cálidos

Según se indica en Sinobas: "El reventón cálido es un caso especial de reventón que ocurre cuando la corriente descendente, después de atravesar la capa de aire cálido y seco donde se va acelerando, encuentra una capa estable, fría y húmeda, cerca de la superficie, suficientemente delgada para no impedir que la corriente llegue al suelo. El resultado es un repentino e intenso calentamiento del aire y, a menudo, disminución de la humedad". El fenómeno comienza con una corriente descendente dentro de la tormenta. La precipitación cae hacia capas de aire cálido y seco y se evapora, lo que enfría inicialmente el aire, aumenta su densidad y acelera su descenso. Cuando toda el agua se ha evaporado, el aire continúa descendiendo y se calienta por compresión. Si consigue atravesar la capa estable situada cerca de la superficie, llega al suelo como una ráfaga de aire muy cálido y seco y se expande horizontalmente, generando fuertes rachas de viento.

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Cierre de parques y playas

Ante el aviso, en diferentes ayuntamientos de toda la provincia se ha tomado la determinación de cerrar parques, playas, veladores y cancelar actividades programadas al aire libre, debido al riesgo que pueden suponer las fuertes rachas de viento que se esperan, además del calor extremo.