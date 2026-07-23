Tambora anuncia que abrirá este fin de semana pese a la orden de cierre del Ayuntamiento de Alicante

Tambora, el club de eventos al aire libre que el Ayuntamiento ordenó cerrar este martes por carecer de licencia, anuncia que abrirá con normalidad este fin de semana. La empresa responsable de la instalación alega que el decreto municipal que ordena el cese de la actividad no le ha sido notificado, mientras cancela una fiesta a última hora este jueves por el aviso meteorológico.

En un comunicado oficial, difundido a través de redes sociales este jueves en torno a las 16:00 horas, Tambora ha dado a conocer la suspensión del evento que tenía previsto celebrar solo unas horas más tarde, a partir de las 19:00 horas. En ese escrito, en el que se alude al "aviso por tormentas y reventones térmicos con fuertes rachas de viento", el club ha avanzado también que "el resto de la programación se mantiene según lo previsto". Del mismo modo, ha animado a sus clientes a acudir a las instalaciones a partir del viernes: "Os esperamos este fin de semana", concluía la publicación.

"No hemos recibido ninguna comunicación"

A su vez, el CEO del Grupo Magma, Mario Puche, ha defendido a través de las redes sociales que el Ayuntamiento no ha notificado el decreto de cese de actividad, firmado el pasado martes por el concejal de Urbanismo, Antonio Peral: "Puedo confirmar que seguimos con declaración responsable en vigor y que no hemos recibido ninguna comunicación contraria", ha manifestado Puche.

Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de comunicación de Tambora para consultar si se ha emprendido algún tipo de recurso o alegación contra la decisión municipal y para conocer bajo qué tipo de autorización se espera abrir este fin de semana. Sin embargo, desde la compañía se han limitado a señalar que "la posición de Tambora está recogida con claridad en el comunicado difundido este jueves" (en el que no se realiza alusión alguna a la situación administrativa del negocio) sin añadir más declaraciones y rechazando responder a las preguntas planteadas.

Orden de cese de actividad

En el documento emitido por Urbanismo, que de acuerdo con la empresa lleva más de 48 horas a la espera de ser entregado, los técnicos municipales decretan el cese inmediato de la actividad, como ya ocurrió en septiembre de 2025, apercibiendo al grupo responsable de Tambora de que, en caso de incumplimiento, se enviará a los agentes de la Policía Local para precintar las instalaciones. Además, también se advierte de que no atender la orden y el requerimiento, podría dar lugar a la comisión de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Tal y como avanzó INFORMACIÓN, la Concejalía de Urbanismo ha detectado recientemente nuevas irregularidades en uno de los locales de moda de la ciudad: el club Tambora. El Ayuntamiento ha requerido a Tambora Open Air S. L. (la empresa detrás de la instalación, del grupo Magma) que suspenda de forma inmediata el ejercicio de la actividad de eventos al aire libre "al carecer de instrumento urbanístico y ambiental habilitante".

El espacio, que organiza eventos al aire libre en la avenida de las Torres de la Huerta, ya fue clausurado el pasado año por el mismo motivo. En ese momento, la decisión le costó al gobierno municipal las críticas de la oposición, debido a que el cese de la actividad se decretó en septiembre cuando los servicios municipales eran conscientes de la situación desde julio, lo que permitió que el negocio funcionara libremente durante todo el verano de 2025.

Este año, la inspección policial que constató la falta de autorización municipal tuvo lugar el pasado 4 de julio, mientras que la decisión técnica de cierre fue ratificada por el concejal el pasado martes, día 21. Por ahora, la compañía asegura no haber sido notificada oficialmente de ninguna decisión adoptada por el Ayuntamiento, por lo que promete a sus clientes abrir con normalidad este fin de semana.