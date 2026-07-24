Alicante pide la amnistía

Aires de cambio, pero a medias. Mientras miles de alicantinos, se estimó que unos 20.000, coparon las calles del centro para pedir pacíficamente la liberación de los presos políticos, la Policía Armada los disolvía con violencia por la presencia de una bandera comunista. La marcha, convocada por la Taula de Forces Polítiques i Sindicals d’Alacant y autorizada por el Gobierno Civil, se inició a las 20 horas del día 19 de julio en las escaleras del instituto Jorge Juan.

Recorrió con éxito las calles de Alicante al grito de «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia», pero alrededor de las 21.20 horas, en plena Explanada, irrumpió la Policía Armada para poner fin debido a la presencia de una bandera republicana. «Y algunas pancartas con frases atentatorias», decía este periódico al día siguiente. En esa disolución de la manifestación, donde también hubo una gran encabezándola con el lema escrito en ella, la Policía empleó balas de goma y bombas de humo.

Todas aquellas reivindicaciones irían cogiendo cuerpo y forma a lo largo de aquel combativo 1976, principalmente a finales de año. Porque entonces, tal semana como ésta de hace 50 años, imperaba el verano y sus quebraderos de cabeza para una ciudad volcada a él. Los apartamentos eran lo más solicitado para que los turistas pasaran unos días, con una oferta ampliamente superior a la de la hostelería tradicional; algo que generaba no pocos debates en las altas esferas empresariales de la ciudad.

La provincia era un destino turístico boyante para el ciudadano de a pie y para famosos

Además de los apartamentos, las rebajas ya eran entonces un imprescindible del verano y Galerías Preciados irrumpía con fuerza en Alicante: ofertaba pantalón bermudas de terlenka a 395 pesetas; camisas a rayas fantasía, por otras 395; y pichis para niños, a 845. La provincia era un destino turístico boyante, pero no sólo para el ciudadano de a pie, sino también para famosos. Aquella semana se había corrido el rumor de que la princesa marroquí Lalla Malika, hermana del rey Hassan II, estaba hospedada en el Meliá, que se convirtió en objetivo de todos los paparazzis.

La provincia no se quedaba atrás y localidades como Guardamar del Segura iban disparadas a por el turista. Se decía que había 4.000 apartamentos, a un ritmo de 400 nuevos cada año en un municipio que evolucionaba en verano y llegaba a las 30.000 personas. En Dénia y Tàrbena tenían más problemas que festejos: los de la Marina Alta reclamaban ayudas para su sector pesquero, olvidado pese a ser más de 300 profesionales. Por cierto, avisaban de que la cantidad de cigalas y gambas había disminuido a más de la mitad. En Tàrbena el dilema era el del agua potable porque solo había en el pueblo un día de cada 20. El tren de sondeo andaba perforando a más de 70 metros y había encontrado agua en la plaza Mayor, frente a la iglesia de Santa Bárbara. Ya se estaría más cerca de olvidar aquellos aparatosos cubos con los que se aprovisionaban de agua los vecinos para cuando llegara la pertinaz sequía.

En Alicante se hablaba de la nueva estación depuradora, que costaría 250 millones de pesetas

En Alicante se hablaba de la nueva estación depuradora, que costaría 250 millones de pesetas, 137 de los cuales los aportaría el Ayuntamiento. También se miraba al barrio de San Gabriel, que celebraba sus fiestas, e incluso al Aula de Cultura de la CAAM, que acogía un curso internacional de guitarra con José Tomás y José Luis Rodrigo de profesores. En el Gallo Rojo era el turno de Demis Roussos y en deportes, el Hércules comenzaba a sudar la pretemporada en Aigües.

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Uno de los grandes reportajes de la semana en INFORMACIÓN era la entrevista con Valentín González «El Campesino», un célebre jefe de milicias y comandante del Ejército Popular Republicano durante la Guerra Civil Española. Tras la derrota, se había exiliado a la Unión Soviética, donde sufrió los campos de trabajo del Gulag antes de regresar a Europa y escribir sus memorias. Ahora estaba en Calpe, donde decía sin escrúpulos a sabiendas de que era mentira, que la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, popularísima al convertirse en la primera mujer en el espacio, era su hija.