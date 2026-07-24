CaixaProinfancia ofrece campamentos de verano a 20 menores vulnerables de Alicante

La Fundación «la Caixa» destina 10 millones de euros a esta iniciativa, que se lleva a cabo en todo el territorio gracias a la colaboración de más de 300 entidades sociales que organizan actividades de verano en toda España. En Alicante, se desarrollan con la colaboración de las siguientes entidades: Fundación Secretariado Gitano y Save the Children. Esta red permite ampliar el alcance del programa y ofrecer una atención adaptada a las necesidades concretas de cada entorno. Además, garantiza que los menores puedan mantener durante las vacaciones rutinas educativas, relaciones sociales positivas y oportunidades de aprendizaje que favorecen su bienestar emocional, su integración y su desarrollo en igualdad de condiciones.

Las actividades de verano proporcionan un entorno seguro y estimulante durante las vacaciones escolares, al tiempo que fomentan el desarrollo personal a través de la convivencia, el juego y el aprendizaje. CaixaProinfancia trabaja para garantizar el derecho al tiempo libre de calidad de la infancia en situación de pobreza o exclusión social, favoreciendo además la conciliación familiar en una época especialmente delicada para muchos hogares.

Niños y niñas participan en una de las actividades de verano impulsadas por CaixaProinfancia. / INFORMACIÓN

Durante los meses de verano, numerosas familias —en particular aquellas en situación de vulnerabilidad— se enfrentan a la dificultad de compaginar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos e hijas, lo que incrementa el estrés familiar y limita las oportunidades educativas y recreativas. Muchos hogares, además, no pueden asumir el coste de unas vacaciones o de actividades como los campamentos, lo que evidencia la necesidad de programas que garanticen el acceso equitativo al ocio educativo y apoyen a las familias durante el periodo estival.

Veranos que dejan huella

Las entidades vinculadas al programa CaixaProinfancia destacan el papel fundamental de las actividades de verano como espacios de crecimiento personal y social. Estas actividades contribuyen al desarrollo de competencias clave en la infancia y la adolescencia, especialmente en ámbitos como la autonomía, la convivencia, la autoestima y la empatía.

Las actividades de verano fomentan habilidades fundamentales en cinco grandes áreas: social, cognitiva, emocional, moral y de desarrollo personal. A través del juego, la vida en grupo, el contacto con la naturaleza y una programación educativa estructurada, se generan aprendizajes significativos que los participantes integran de manera natural.

Además, como cada año, el programa pone a disposición de las entidades sociales una colección de juegos elaborados con el asesoramiento de especialistas en actividades con valores. Este verano, la propuesta incluye cinco retos inspirados en las fases naturales de un cultivo, con el objetivo de recordar a los niños y niñas la importancia de alimentarse bien y moverse para sentirse mejor y recargar energía.

Un modelo de trabajo en red

El programa CaixaProinfancia tiene como objetivo romper el círculo de la pobreza heredada a través de un modelo de intervención integral y en red. Además de las actividades de verano, ofrece durante todo el año refuerzo educativo, atención psicoterapéutica, talleres familiares y ayudas para alimentación, higiene infantil, gafas, audífonos y equipamiento escolar.

El programa ofrece espacios seguros de convivencia, juego y aprendizaje durante las vacaciones escolares. / INFORMACIÓN

En 2024, CaixaProinfancia atendió a cerca de 66.000 niños, niñas y adolescentes y a 41.000 familias en 148 municipios de toda España. Desde su creación, el programa ha acompañado ya a más de 392.000 niños, niñas y adolescentes y a 227.000 familias. Actualmente, cerca de 500 entidades sociales colaboran en su implementación y seguimiento, adaptando las intervenciones a las necesidades de cada territorio y de cada familia.