Calendario escolar 2026-2027 en Alicante: estas son las fechas de inicio y fin de curso, vacaciones y días sin clase

Las familias de Alicante ya pueden consultar las principales fechas del calendario escolar del curso 2026-2027. El nuevo periodo lectivo comenzará el miércoles 9 de septiembre de 2026 para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y terminará el viernes 18 de junio de 2027.

Las mismas fechas se aplicarán, con carácter general, a los ciclos de Formación Profesional de grado básico, medio y superior, según la resolución de la Dirección General de Centros Docentes publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tres días no lectivos adicionales en Alicante

A los festivos y periodos vacacionales establecidos para toda la Comunitat Valenciana se sumarán en la ciudad de Alicante tres días no lectivos acordados por el Consejo Escolar Municipal y autorizados por la Dirección Territorial de Educación:

7 de diciembre de 2026

21 de diciembre de 2026

9 de abril de 2027

Estas jornadas afectarán a los centros educativos de la ciudad y se incorporan al calendario gráfico municipal del curso 2026-2027.

El lunes 21 de diciembre será, por tanto, el último día sin actividad lectiva antes del inicio oficial de las vacaciones de Navidad, que arrancarán al día siguiente.

Vacaciones de Navidad

Las vacaciones navideñas se extenderán desde el 22 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, ambos días incluidos.

El alumnado regresará a las aulas el jueves 7 de enero, después de más de dos semanas de descanso. A ese periodo se añade el lunes 21 de diciembre, aprobado como día no lectivo por el Consejo Escolar Municipal de Alicante.

Calendario escolar 2026/27 para Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller. / INFORMACIÓN

Vacaciones de Pascua

El descanso de Pascua comenzará el jueves 25 de marzo de 2027 y terminará el lunes 5 de abril, ambos incluidos.

El calendario municipal señala además el 8 de abril como festivo local y el viernes 9 de abril como día no lectivo aprobado por el Consejo Escolar Municipal, por lo que esa semana tendrá una actividad escolar reducida en Alicante.

Festivos escolares en la Comunitat Valenciana

La resolución autonómica establece también cuatro festivos que tendrán carácter no lectivo durante el curso:

9 de octubre de 2026 , Día de la Comunitat Valenciana.

, Día de la Comunitat Valenciana. 12 de octubre de 2026 , Fiesta Nacional de España.

, Fiesta Nacional de España. 8 de diciembre de 2026 , Día de la Inmaculada Concepción.

, Día de la Inmaculada Concepción. 19 de marzo de 2027, Día de San José.

A estas fechas se añaden los festivos locales de Alicante y los tres días propuestos por el Consejo Escolar Municipal.

Cuándo comienzan las demás enseñanzas

Aunque Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y la mayor parte de la Formación Profesional comenzarán el 9 de septiembre, el calendario establece fechas diferentes para otras enseñanzas:

Los programas formativos de cualificación básica y la FP básica de segunda oportunidad empezarán el 14 de septiembre .

. La Formación de Personas Adultas comenzará el 14 de septiembre y finalizará el 11 de junio de 2027 .

y finalizará el . Las enseñanzas artísticas de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño empezarán el 14 de septiembre y acabarán el 11 de junio .

y acabarán el . Las enseñanzas deportivas se iniciarán el 21 de septiembre .

. Las enseñanzas de idiomas comenzarán el 28 de septiembre.

Las enseñanzas deportivas y de idiomas concluirán el 18 de junio de 2027.

Fechas clave del curso escolar en Alicante

El curso arrancará el 9 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027 para la mayoría del alumnado. Las principales pausas llegarán en Navidad, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, y en Pascua, entre el 25 de marzo y el 5 de abril.

El calendario definitivo de Alicante incorpora, además, los días 7 y 21 de diciembre y 9 de abril como jornadas no lectivas de carácter municipal. De este modo, las familias ya pueden organizar los principales periodos de descanso del próximo curso académico.