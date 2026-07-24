El calor se asocia ya a 136 muertes en Alicante este verano, más de la mitad de toda la Comunitat

Las altas temperaturas se relacionan ya con 136 fallecimientos en la provincia de Alicante desde el comienzo del verano meteorológico, el pasado 21 de junio, hasta el 23 de julio, según ha informado EFE. La cifra representa más de la mitad de las 253 muertes atribuibles al calor estimadas en el conjunto de la Comunitat Valenciana durante ese periodo.

Los datos proceden del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, conocido como MoMo, que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Este modelo estadístico no determina la causa concreta de cada fallecimiento, sino que calcula el exceso de mortalidad asociado a episodios de temperaturas extremas.

Alicante aparece como la provincia más afectada de la Comunitat. Por detrás se encuentra Valencia, con 73 fallecimientos atribuibles al calor, mientras que los 44 restantes corresponden a Castellón.

Alicante suma 28 muertes más que el verano pasado

La evolución empeora respecto al mismo tramo de 2025. Entre el 21 de junio y el 23 de julio del pasado año, MoMo estimó 108 fallecimientos relacionados con el calor en la provincia de Alicante.

Este verano se contabilizan 136, lo que supone 28 más y un incremento próximo al 26% respecto al mismo periodo del año anterior.

El comportamiento del resto de la Comunitat ha sido diferente. En 2025 se estimaron 40 fallecimientos en Castellón y 17 en Valencia, frente a los 73 que registra ahora esta última provincia.

La mayoría de las víctimas son mayores de 65 años

De las 253 muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, 134 corresponden a hombres y 119 a mujeres. La inmensa mayoría de las personas afectadas tenía más de 65 años.

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Las personas mayores son especialmente vulnerables durante los episodios prolongados de calor, sobre todo cuando padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales, viven solas o tienen dificultades para mantener una hidratación y una temperatura corporal adecuadas.

El riesgo no se limita a los días con temperaturas máximas extremas. Las noches muy cálidas también dificultan que el organismo se recupere y pueden agravar problemas de salud previos.

La peor semana coincidió con la ola de calor de julio

La semana con mayor mortalidad atribuible fue la comprendida entre el 6 y el 12 de julio, coincidiendo con una ola de calor. Durante esos siete días, MoMo estimó 104 fallecimientos en toda la Comunitat Valenciana.

La siguiente semana, del 13 al 19 de julio, dejó otras 63 muertes. Entre el 22 y el 28 de junio, cuando también se produjo un episodio de calor intenso, se estimaron 47 fallecimientos, mientras que entre el 29 de junio y el 5 de julio fueron 20.

La semana actual, iniciada el lunes 20 de julio y marcada por la tercera ola de calor del verano, acumulaba hasta este jueves otras 19 defunciones atribuibles a las altas temperaturas.

El 10 de julio fue el día más letal

El peor día del verano en la Comunitat Valenciana fue el 10 de julio, con 22 muertes estimadas. Le siguieron el 9 de julio, con 20 fallecimientos; el día 11, con 19, y el 12 de julio, con 17.

El 13 de julio se registraron 15 muertes atribuibles al calor; el día 8, otras 14; el 14 de julio, 13; y el día 15, diez. El 25 de junio también destacó con nueve fallecimientos estimados.

Campaña de Cruz Roja en el Postiguet para prevenir los golpes de calor / Héctor Fuentes

La concentración de las cifras en esos días muestra cómo el impacto del calor puede prolongarse durante varios días, especialmente cuando las temperaturas extremas se encadenan y las mínimas nocturnas permanecen elevadas.

Unas cifras que todavía pueden cambiar

El Instituto de Salud Carlos III advierte de que las estimaciones de MoMo no son cifras definitivas. El sistema incorpora continuamente nuevas defunciones notificadas con retraso y recalcula sus resultados.

Por este motivo, los datos pueden aumentar o disminuir en las próximas semanas y no se consideran consolidados hasta pasado un tiempo.

MoMo compara el número de fallecimientos observados con los esperados para un territorio y un periodo determinados. A partir de esa diferencia, identifica excesos de mortalidad y estima qué parte puede estar asociada a factores como el calor o el frío extremos.

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No significa, por tanto, que en los certificados de defunción de las 136 personas fallecidas en Alicante figure el calor como causa directa. Se trata de una estimación estadística de la mortalidad atribuible a las altas temperaturas.