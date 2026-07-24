Pere Baenas vuelve a casa: plantará la hoguera de Carolinas Altas ocho años

Carolinas Altas continuará en categoría Especial en las Hogueras de 2027 y confiará su próximo monumento a Pere Baenas, recuperando un vínculo histórico en las Hogueras de San Juan. La comisión confirmó este viernes por la noche tanto su permanencia en la máxima división como el cambio de artista, después de cerrar la etapa con Luis Espinosa, responsable de la hoguera que terminó undécima en la clasificación de este año. Baenas, el artista en activo con más triunfos en Especial, ha logrado siete de esas ocho victorias en Carolinas Altas, una comisión con trece primeros puestos a lo largo de su historia, el último en 2014.

La decisión se tomó tras la reunión de cierre del ejercicio celebrada la semana pasada y despeja una de las incógnitas que permanecían abiertas dentro de Especial. Carolinas Altas ya había avanzado su intención de mantenerse entre las grandes, aunque todavía negociaba la incorporación de un nuevo constructor con el que iniciar un proyecto diferente para el próximo mes de junio.

El presidente de la comisión, Juan Gabriel Rodríguez, explica que la apuesta responde a la voluntad de recuperar terreno dentro de una categoría en la que Carolinas Altas cuenta con una amplia trayectoria. "Queremos que Carolinas Altas vuelva a crecer como se merece", señala el responsable festero, que recuerda que se trata de una de las hogueras más laureadas de Especial y sitúa como principal objetivo consolidar una evolución ascendente durante los próximos ejercicios.

La continuidad, sin embargo, volverá a exigir un importante esfuerzo económico y organizativo. Rodríguez admite que cualquier ayuda institucional resulta positiva para las comisiones que compiten en la categoría reina, aunque evita hacer depender de ellas la viabilidad del proyecto. "Las ayudas son bien recibidas, pero esto tenemos que sacarlo nosotros", resume el presidente, que pone el acento en el trabajo interno de la hoguera para reunir el presupuesto y sostener la apuesta.

La elección de Pere Baenas supone, además, el regreso de un artista estrechamente ligado a los mejores años de Carolinas Altas. Buena parte de sus nueve primeros premios en Especial los conquistó precisamente junto a la comisión, con la que ha firmado algunos de sus mayores éxitos. Su vuelta, tras plantar por última vez en 2019 después de 18 años consecutivos como artista de la comisión, refuerza así una apuesta que no solo busca recuperar posiciones, sino también reencontrarse con una fórmula que ya llevó a la hoguera a lo más alto.

El anuncio supone también el final de la relación con Luis Espinosa después de la undécima posición lograda en 2026. La comisión opta así por abrir una nueva etapa con Pere Baenas y buscar un impulso que le permita mejorar su rendimiento dentro de una sección que empieza a perfilar su cartel para el próximo ejercicio entre renovaciones, cambios de artista y alguna baja confirmada.

La categoría

En la parte alta de la clasificación domina la continuidad. Florida Portazgo, ganadora de Especial, renovó a Josué Beitia durante la propia Nit de la Plantà, antes incluso de conocerse el fallo del jurado. Baver-Els Antigons mantiene a Paco Torres y Fernando Foix, mientras que Diputació-Renfe seguirá contando con David Sánchez Llongo y Sergio Alcañiz.

Carolinas Altas tiene que volver a crecer y recuperar su lugar en categoría Especial Juan Gabriel Rodríguez — Presidente de Carolinas Altas

La Ceràmica también ha garantizado la estabilidad de su proyecto con Palacio i Serra mediante un acuerdo que se prolonga hasta 2028, año del Centenario. Sèneca-Autobusos ha renovado a José Gallego y Toni Pérez para la hoguera adulta y a Óscar Villada para la infantil, mientras que Port d’Alacant continuará con SacabutxArt y Explanada repetirá con Pau Soler tras su estreno en la categoría reina.

Calvo Sotelo mantiene su voluntad de seguir con Mario Gual, aunque el acuerdo todavía debía cerrarse definitivamente. En Florida-Plaza La Viña, décima este año, la comisión también ha confirmado su permanencia en Especial, aunque se inclinaba por relevar a Lorenzo Fandos y resolver el nombre de su nuevo artista durante este mes.

La situación continúa más abierta en Sagrada Familia. La comisión del Pla rompió su relación con Pere Baenas después de dos ejercicios y tenía prácticamente cerrado a su sustituto, aunque dejaba para más adelante la decisión definitiva sobre si mantenerse en Especial o bajar a Primera en función del encaje económico del proyecto.

La única salida confirmada sigue siendo la de Polígon de Sant Blai, duodécima y última clasificada por segundo año consecutivo. La comisión abandonará Especial y regresará a Primera tras haber competido en la categoría reina en 27 ocasiones, una decisión que atribuyó a la falta de apoyo institucional, los cambios normativos y las dificultades de las hogueras de barrio para mantener patrocinadores.

Frente a esas dudas, Carolinas Altas despeja ya su futuro y confirma que volverá a plantar entre las grandes. La comisión confía en que el cambio de artista y el nuevo proyecto le permitan recuperar protagonismo y comenzar a acercarse de nuevo al lugar que históricamente ha ocupado dentro de Especial.