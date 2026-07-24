Reconocimiento
Casto Copete, maître del restaurante Nou Manolín de Alicante, gana el Premio Nacional de Gastronomía 2026
La Real Academia de Gastronomía reconoce su trayectoria al frente de la sala del restaurante alicantino por su profesionalidad, hospitalidad y atención al detalle
La gastronomía alicantina vuelve a situarse en el centro del reconocimiento nacional. Casto Copete, maître histórico del restaurante Nou Manolín de Alicante, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Gastronomía 2026 a la Mejor Dirección de Sala, según ha informado la Real Academia de Gastronomía (RAG).
El galardón reconoce la trayectoria de una figura vinculada durante más de tres décadas a uno de los restaurantes de referencia de la gastronomía mediterránea y pone en valor el papel de la sala como parte esencial de la experiencia gastronómica.
Un reconocimiento a más de 30 años de trayectoria
El jurado de los Premios Nacionales de Gastronomía, reunido el pasado 21 de julio, decidió conceder este reconocimiento a Casto Copete por su labor al frente de la sala de Nou Manolín. La RAG destaca que el maître alicantino cuenta con una sólida formación en protocolo, sumillería y coctelería, y lo define como una figura clave para entender “el prestigio, la evolución y la excelencia” de uno de los referentes de la gastronomía mediterránea.
Con más de tres décadas de experiencia, Copete ha construido su trayectoria desde la discreción, la organización y el cuidado por cada detalle, valores que, según la Academia, han convertido la hospitalidad en una de las señas de identidad del restaurante. “Casto Copete es un referente en servicio de alta escuela, es una autoridad en el sector y un referente para las nuevas generaciones”, señala la Real Academia de Gastronomía.
Nou Manolín, un referente de la gastronomía alicantina
El reconocimiento a Casto Copete supone también un nuevo impulso para Nou Manolín, uno de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de Alicante. Desde su puesto como jefe de sala, el maître ha sido una de las figuras encargadas de transmitir la filosofía del restaurante a través del trato al cliente, la coordinación del servicio y la atención personalizada. La Real Academia de Gastronomía subraya precisamente esa “profesionalidad ejemplar” basada en la disciplina, la organización y la atención al detalle.
El jurado de los Premios Nacionales de Gastronomía
El jurado encargado de otorgar el premio estuvo presidido por Marta Campillo, jefa de sala de DiverXO y Premio Nacional de Gastronomía 2021. También formaron parte del jurado los premios nacionales Raúl Rodríguez (Horcher), Juan Manuel del Rey (El Corral de la Morería) y el periodista Carlos Maribona, además de los académicos Lourdes Plana, Carmelo Pérez, Ana Belén González Pinos y Francisco Vañó, junto a Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la RAG.
Una edición que culminará en Toledo
Los Premios Nacionales de Gastronomía 2026 cumplen su 52ª edición. La Real Academia irá anunciando durante los meses de julio y septiembre el resto de profesionales reconocidos en las distintas categorías.
La edición finalizará el próximo 9 de noviembre con una gala que se celebrará en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo.
Convocados desde 1974, estos galardones representan el máximo reconocimiento otorgado por la Real Academia de Gastronomía y distinguen la excelencia y la contribución al patrimonio gastronómico español desde ámbitos como la cocina, la sala, la investigación, la comunicación, la producción o la gestión.
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