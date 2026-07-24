Fallece Luis López, canónigo de la concatedral de San Nicolás de Alicante
El religioso, natural de Aspe, tenía 86 años y vivía en la Casa Sacerdotal
“Un referente”. Es como lo definen quienes conocían a Luis López, canónigo de la concatedral de San Nicolás desde 2017 que ha fallecido a los 86 años de edad. Adscrito a la parroquia de Benalúa, donde “era muy querido”, sus cenizas se depositarán en el columbario de esta instalación religiosa, dedicada a San Juan Bautista, donde ejerció como vicario.
Durante los últimos años vivió en la Casa Sacerdotal, en la calle Aureliano Ibarra, y de él se recuerda especialmente su paso por la parroquia de Sant Jaume de Benidorm, donde “desarrolló una labor impresionante” y fue vicario episcopal.
Su “estilo” y “modo de trabajar” inspiró a muchos de sus compañeros, que destacan también “su entrega” y su “amistad”. Natural de Aspe, pasó también por la parroquia de la Inmaculada de Alicante, en el barrio de El Pla. Otra de sus facetas fue el papel ejercido como San Pedro en la celebración del Misteri d'Elx, siendo así una de las voces de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El sepelio tendrá lugar este viernes a las 18:00 en la concatedral de San Nicolás, y lo presidirá el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. También estarán presentes otros tres obispos: los eméritos de la misma diócesis, Jesús Murgui y Victorio Oliver; y el obispo emérito de Canarias, Francisco Cases, natural de Orihuela.
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