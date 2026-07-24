El futuro museo de Las Cigarreras, sin exención en el pago para los alicantinos pero gratis para todos los domingos

El futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras no tendrá una exención específica para los alicantinos, aunque abrirá gratuitamente para todos los visitantes los domingos por la mañana. La Comisión de Hacienda ha aprobado este viernes la ordenanza que fija una entrada general de diez euros y ha incorporado una enmienda del PSOE para extender el acceso libre de los martes por la tarde a los domingos de 10 a 14 horas. El PP, el PSOE y Vox han respaldado el texto, mientras Compromís y EU-Podemos han votado en contra.

La ampliación de la gratuidad llega después de que los informes municipales descartaran la posibilidad de liberar del pago durante toda la semana a las personas empadronadas en Alicante, una fórmula anunciada por el gobierno de Luis Barcala cuando planteó cobrar por entrar en distintos espacios municipales. Los técnicos de Hacienda sostienen que diferenciar las tarifas por razón de residencia vulneraría el principio de igualdad, apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional y en resoluciones del Defensor del Pueblo.

La cultura debe abrir puertas y no convertirse en una barrera económica para nadie Ana Barceló — Portavoz municipal del PSOE en Alicante

La ordenanza mantiene así el precio general de diez euros y una tarifa reducida de cinco para familias numerosas, jóvenes con carné joven o de estudiante, mayores de 65 años y menores de entre 14 y 17. La entrada será gratuita para los menores de 14 años, las personas con discapacidad y sus acompañantes, los grupos educativos con profesorado, los guías oficiales durante sus visitas y determinados profesionales o personas vinculadas al patrimonio de las exposiciones. También se podrá acceder sin pagar los martes laborables de 17 a 20 horas y durante el Día Internacional de los Museos.

El PP ha respaldado las nuevas franjas gratuitas ante la imposibilidad jurídica de aplicar una bonificación exclusiva para los alicantinos. El gobierno municipal mantiene que la ordenanza permitirá financiar parcialmente el funcionamiento de un museo rehabilitado con fondos públicos y que tiene previsto abrir a finales de año con exposiciones de la Casa de Alba, Modigliani, Balenciaga, Chagall, Sorolla y arte barroco. El texto todavía deberá superar la aprobación del pleno antes de entrar en vigor.

Estas medidas garantizan un acceso más justo, inclusivo y al alcance de todos Carmen Robledillo — Portavoz municipal de Vox en Alicante

El PSOE ha reivindicado la ampliación de la gratuidad a los domingos, el acceso libre para los grupos escolares y el aumento de la edad exenta desde los diez hasta los 14 años. Su portavoz, Ana Barceló, ha defendido que la cuestión económica no debe convertirse en una barrera para acceder al nuevo espacio y ha asegurado que las enmiendas socialistas permiten avanzar hacia un modelo cultural más abierto para las familias y la comunidad educativa.

Vox también ha votado a favor y ha atribuido a sus aportaciones la gratuidad para los acompañantes de personas con discapacidad y la extensión de las exenciones a centros públicos, privados y concertados, universidades, Formación Profesional y escuelas oficiales de idiomas. Su portavoz municipal, Carmen Robledillo, ha presentado el resultado como una mejora del acceso a la cultura y ha destacado igualmente las franjas abiertas para toda la ciudadanía.

No vamos a pagar otra vez por entrar en Las Cigarreras y en los museos municipales Rafa Mas — Portavoz municipal de Compromís en Alicante

Compromís ha rechazado, en cambio, el cobro de entrada y ha acusado al gobierno local de desvirtuar el Plan Director de Las Cigarreras, elaborado con la participación de entidades para convertir el complejo en un espacio cultural y comunitario. Rafa Mas ha calificado el precio de “repago”, ha criticado el respaldo socialista a la ordenanza y ha anunciado movilizaciones. La coalición considera que la rehabilitación, financiada con más de doce millones de euros públicos, debería traducirse en un acceso gratuito general.

El precio no hace sostenible el servicio, solo introduce una nueva barrera económica Manolo Copé — Portavoz municipal de EU-Podemos en Alicante

EU-Podemos se ha opuesto por razones similares y ha defendido una alternativa basada en la entrada libre para todo el mundo y el cobro únicamente por servicios complementarios voluntarios. El grupo sostiene que las franjas gratuitas y las exenciones no eliminan la barrera económica y señala que la recaudación prevista apenas cubrirá el 43 % del coste, mientras el Ayuntamiento seguirá aportando más de cuatro millones de euros.

La Comisión de Hacienda también ha aprobado modificaciones presupuestarias destinadas, entre otras cuestiones, al pago de servicios y facturas de ejercicios anteriores. Vox ha justificado su apoyo por la necesidad de que cobren las empresas con trabajos pendientes, incluida Anilia, y ha reprochado a Compromís que votara en contra pese a haber participado en movilizaciones junto a sus trabajadores. La formación ha vinculado además su voto al cumplimiento de acuerdos con el PP, como la rehabilitación de la fuente de la plaza de América.