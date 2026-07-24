INCIDENCIAS
Así está hoy el tráfico en Alicante: accidente en la A-70, retenciones en Torrevieja y un vehículo ardiendo en la A-7
La circulación presenta complicaciones este viernes en varios puntos de la provincia, con tráfico lento hacia Murcia, congestión en la N-332 y una incidencia cerca de la salida de Albatera
La mañana de este viernes 24 de julio está dejando dificultades de circulación en varias carreteras de la provincia de Alicante. Un accidente en la A-70, la congestión habitual en la N-332 a su paso por Torrevieja y un vehículo ardiendo en la A-7, dentro del término municipal de Cox, concentran las principales incidencias.
Accidente en la A-70 en Bacarot
La situación más complicada se registra en la A-70, entre los puntos kilométricos 22,5 y 25, dentro del término municipal de Alicante. Un accidente en la zona de Bacarot está provocando tráfico lento en sentido creciente, hacia Murcia, desde las 9.33 horas.
La incidencia afecta a todos los carriles y mantiene un nivel de circulación amarillo. En ese mismo tramo se han comunicado además dos afecciones: un estrechamiento en el kilómetro 25 y una advertencia en el kilómetro 24,4.
Congestión en la N-332 en Torrevieja
También se registran retenciones en la N-332 a su paso por Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,8. La congestión afecta a ambos sentidos de circulación desde las 8.43 horas.
El tráfico se mantiene lento en todos los carriles y la incidencia presenta igualmente un nivel de servicio amarillo. Se recomienda paciencia y extremar la precaución al circular por este tramo, especialmente en los accesos a la localidad.
Un vehículo ardiendo en la A-7, cerca de Albatera
La tercera incidencia destacada se localiza en la A-7, en el kilómetro 540,8, dentro del término municipal de Cox. Un vehículo ha comenzado a arder en sentido decreciente, hacia Alicante.
El suceso se encuentra aproximadamente dos kilómetros antes de la salida de Albatera y fue comunicado a las 9.34 horas. Por el momento, no se ha precisado el alcance de la afección ni si ha sido necesario cortar algún carril.
Los conductores que circulen por estas vías deben moderar la velocidad, respetar la señalización y aumentar la distancia de seguridad. Fuente: información de tráfico de la Dirección General de Tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
- El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados
- La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo
- Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas y El Campello las mantiene abiertas
- Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante
- Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
- La multa que le han impuesto a una pasajera de un vuelo de Manchester a Alicante por viajar ebria
- La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano