Así está hoy el tráfico en Alicante: accidente en la A-70, retenciones en Torrevieja y un vehículo ardiendo en la A-7

La mañana de este viernes 24 de julio está dejando dificultades de circulación en varias carreteras de la provincia de Alicante. Un accidente en la A-70, la congestión habitual en la N-332 a su paso por Torrevieja y un vehículo ardiendo en la A-7, dentro del término municipal de Cox, concentran las principales incidencias.

Accidente en la A-70 en Bacarot

La situación más complicada se registra en la A-70, entre los puntos kilométricos 22,5 y 25, dentro del término municipal de Alicante. Un accidente en la zona de Bacarot está provocando tráfico lento en sentido creciente, hacia Murcia, desde las 9.33 horas.

La incidencia afecta a todos los carriles y mantiene un nivel de circulación amarillo. En ese mismo tramo se han comunicado además dos afecciones: un estrechamiento en el kilómetro 25 y una advertencia en el kilómetro 24,4.

Congestión en la N-332 en Torrevieja

También se registran retenciones en la N-332 a su paso por Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,8. La congestión afecta a ambos sentidos de circulación desde las 8.43 horas.

El tráfico se mantiene lento en todos los carriles y la incidencia presenta igualmente un nivel de servicio amarillo. Se recomienda paciencia y extremar la precaución al circular por este tramo, especialmente en los accesos a la localidad.

Un vehículo ardiendo en la A-7, cerca de Albatera

La tercera incidencia destacada se localiza en la A-7, en el kilómetro 540,8, dentro del término municipal de Cox. Un vehículo ha comenzado a arder en sentido decreciente, hacia Alicante.

El mapa del tráfico en Alicante. / INFORMACIÓN

El suceso se encuentra aproximadamente dos kilómetros antes de la salida de Albatera y fue comunicado a las 9.34 horas. Por el momento, no se ha precisado el alcance de la afección ni si ha sido necesario cortar algún carril.

Los conductores que circulen por estas vías deben moderar la velocidad, respetar la señalización y aumentar la distancia de seguridad. Fuente: información de tráfico de la Dirección General de Tráfico.