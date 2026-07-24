La izquierda se levanta de la comisión de Les Naus en Alicante por el plantón de Barcala: el PP se queda solo con Vox

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, de nuevo en manos de Vox. La izquierda se levanta de la comisión municipal que investiga el escándalo de Les Naus después de que el alcalde haya plantado al órgano municipal que él mismo creó y anuncia que exigirá la dimisión del dirigente popular en el propio pleno. Por su parte, la formación de ultraderecha (que llegó a exigir la renuncia del regidor por partida doble) se convierte en la única agrupación que continuará participando, junto al PP, en las próximas reuniones previstas.

"No vamos a seguir prestándonos, hemos estado viniendo a todas las sesiones, nos hemos tragado el informe del secretario encargado ad hoc por el PP, hemos preparado cada reunión aunque el compareciente no viniera... Esta farsa se acaba aquí", ha lamentado la portavoz del PSOE, Ana Barceló, justo antes de que su grupo, Compromís y Esquerra Unida, abandonasen el encuentro.

Lo han hecho ante los reproches del vicealcalde, Manuel Villar, que reclamaba que los concejales aguardaran para escuchar su réplica y, sobre todo, ante la incómoda posición de los ediles de Vox participantes en el órgano, Carmen Robledillo y Carlos Castillo. Los de Abascal se miraban entre sí sorprendidos por el movimiento de la izquierda y sabedores de que les sitúa en una difícil posición, ya que minutos antes, habían anunciado la exigencia de responsabilidades al gobierno de Barcala.

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Tras el encuentro, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha justificado su continuidad en la comisión por "respeto" al órgano municipal y ha evitado pronunciarse sobre la petición de dimisión y reprobación de la izquierda: "Cuando presenten la iniciativa la estudiaremos". Respecto a la gestión del alcalde, la edil de ultraderecha ha añadido: "Creemos que deben asumirse responsabilidades políticas, pero no podemos ponerle a Barcala una pistola en la cabeza". En la misma línea, preguntada sobre el cambio de postura de su formación, que pasó de exigir la renuncia del regidor a protegerle de la reprobación, Robledillo ha asumido la responsabilidad de aquel bandazo, aunque compartida con la dirección nacional de su formación: "Fue por iniciativa del grupo municipal, consensuada con el partido".

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