Morant, tras anunciar Barceló que no será alcaldable en 2027: “Gracias por tu trabajo”

Una muestra de afecto. Es lo que Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, ha querido trasladar a Ana Barceló en Alicante en una visita fuera de agenda. La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este viernes que no repetirá como candidata a la Alcaldía.

Tras esta decisión, avanzada por INFORMACIÓN, Morant ha visitado Alicante y se ha reunido con Barceló, tal como ha hecho saber a través de sus redes sociales. Ha sido por esta vía que la líder de los socialistas valencianos ha agradecido a la portavoz municipal su papel ejercido durante estos años.

“Gracias por tu trabajo y tu compromiso”, ha dejado escrito la ministra, que también ha trasladado su “admiración por una forma de hacer política centrada siempre en lo que de verdad importa: mejorar la vida de la gente”. “Lo demostraste en los momentos más difíciles como consellera y lo has conseguido haciendo cada día”, concluye el mensaje.

Con estas palabras, Morant se refiere también a la etapa de Barceló como consellera de Sanidad, entre 2018 y 2022, coincidiendo con la etapa de la pandemia. La fotografía compartida por Morant en redes se ha tomado en el Portal de Elche, a pocos metros del Ayuntamiento de Alicante. Anteriormente, durante la misma mañana Morant ha visitado la ciudad de Elche, concretamente el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández.

La renuncia de Barceló

Tras su paso al lado, el PSOE volverá a estrenar cartel electoral en las próximas elecciones en la ciudad de Alicante, tal y como viene haciendo desde 1995. “Es una decisión personal, muy meditada. No me voy a presentar a las próximas elecciones. Creo haber cumplido las obligaciones con la ciudadanía tras unos años intensos, exigentes”, ha asegurado Barceló.

Barceló aterrizó en el Consistorio alicantino después de las municipales de 2023, en la que los socialistas se quedaron con ocho concejales, perdiendo un asiento en el Pleno frente al resultado de 2019. El alcalde y aspirante popular, Luis Barcala, revalidó el mandato, aunque sin lograr mayoría absoluta.

La socialista supo en septiembre de 2022, a ocho meses de la cita electoral, que iba a ser la candidata del partido del puño y la rosa a la Alcaldía de Alicante. Era la elegida por el entonces presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, para encabezar la candidatura en la capital alicantina tras un mandato marcado por los líos internos en el grupo municipal, encabezado por Francesc Sanguino. Barceló, que había sido alcaldesa en Sax y por entonces ejercía como síndica en las Cortes, se convertía en la elegida por el líder socialista con el aval de la gestión de la pandemia de covid como consellera de Sanidad. La socialista se imponía en una carrera interna a la consellera de Innovación, Josefina Bueno. Puig apostaba así por Barceló con el objetivo de que exprimiese su experiencia a nivel municipal y sobre todo por ser una cara conocida entre los alicantinos tras su paso por la Conselleria de Sanidad. Su elección como candidata a la alcaldía se confirmó tras un proceso interno en el partido.

Por ahora, tras comunicar Ana Barceló que no será ella la alcaldable del PSOE en las próximas elecciones municipales, todos los focos apuntan a dos aspirantes, principalmente. En un primer momento se daba por hecho que si había cambio al frente del cartel electoral sería el diputado autonómico José Díaz el elegido por Morant, aunque en los últimos meses ha ganado peso la figura de Trini Amorós, actual concejala en el Ayuntamiento de Alicante.

En el PP ya ha sido proclamado como alcaldable el actual regidor, Luis Barcala, pese al desgaste por el escándalo de Les Naus.