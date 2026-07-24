Estos son los municipios de Alicante y Valencia en riesgo naranja por la ola de calor

El calor no da tregua este viernes 24 de julio y se ha activado un aviso sanitario por sus efectos de riesgo medio o naranja. El aviso se ha realizado dentro del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de las altas temperaturas y afecta a numerosos municipios de la provincia de Alicante, tras una noche bochornosa que ha marcado picos de hasta 36 grados a las 00.24 horas.

La estimación, realizada conforme a los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad, contempla también localidades de Valencia. Se verán especialmente afectadas zonas como la Vega Baja del Segura, el Baix Vinalopó, l’Alacantí, la Marina Baixa, el Camp de Túria, l’Horta Nord, l’Horta Sud y la ciudad de València. El riesgo meteorológico, del cual avisa la Aemet, se mantiene en amarillo tras haberse marcado de rojo en buena parte del territorio alicantino la jornada de ayer por el riesgo de reventones y otros fenómenos meteorológicos.

LOCALIDADES EN RIESGO NARANJA

El Baix Segura / La Vega Baja: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos , Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.

El Baix Vinalopó: Crevillent, Elche, Santa Pola.

El Camp de Morvedre: Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d’Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d’en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt, Segart, Torres Torres.

El Camp de Túria: Benaguasil, Benissanó, Bétera, L’Eliana, Gátova, Llíria, Marines, Nàquera, Olocau, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant.

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio: Aspe, El Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda.

La Hoya de Buñol: Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Godelleta, Yátova.

La Marina Baixa: L'Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, La Vila Joiosa.

La Ribera Alta: Montserrat, Turís.

L’Alacantí: Agost, Aigües, Alacant/Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig.

L’Horta Nord: Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, El Puig de Santa Maria, Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.

L’Horta Sud: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella.

Los Serranos: Alcublas, Pedralba.

València: València.