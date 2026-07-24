Los pacientes siguen llevando sus ventiladores al Hospital de Alicante ante las altas temperaturas

Las quejas por calor continúan este viernes en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante. Una mujer, que prefiere ocultar su nombre, acompaña a su marido en la planta quinta de Cardiología en el ala A del complejo. Él, de 64 años, está ingresado porque le operaron para cambiarle la válvula de la arteria aorta. "Se complicó la cosa y el domingo le operaron de urgencia", explica. El miércoles salió de la UCI y ahora está en planta. Esta mujer ha contactado con INFORMACIÓN para denunciar las altas temperaturas en el hospital.

Muchos pacientes ingresados y sus familiares llevan sus propios ventiladores a las habitaciones. "En la planta quinta ves ventiladores en todas las habitaciones", señala esta mujer. El sindicato de enfermeros Satse señala que en la zona de habitaciones, "los compañeros sudan la gota gorda". El sindicato explica que los trabajadores "intentan averiguar por qué las temperaturas no bajan". "El equipo directivo del hospital iba a proponer esta semana una reunión con los miembros de la junta de personal para dar explicaciones, pero no se ha producido la reunión", afea. "Los pacientes bajan a poner quejas reiteradamente", señala.

"Con las temperaturas que hay las máquinas no tienen la suficiente potencia para enfriar", señala Satse. "El aire va mejor, pero falla", explica la delegación de UGT en el hospital. El hospital ha señalado que hay en el interior "un 92% de humedad, lo que hace que la sensación térmica sea más elevada". "Se está haciendo un muestreo de temperatura de las plantas diariamente, en diferentes turnos", ha explicado.

"Como mejora añadida al sistema de climatización del hospital, se están instalando vinilos anticalóricos en los cristales de las ventanas de habitaciones de todos los pacientes en determinadas habitaciones de las plantas quinta, octava y novena", asegura la institución. "Son habitaciones que por su orientación acusan más las altas temperaturas exteriores cuando el sol les impacta, debido en gran medida a la extrema humedad. Con el vinilo se atenúa el impacto solar, pudiendo bajar un par de grados la temperatura y esto permite que la sensación térmica sea mejor, por lo que los equipos también pueden trabajar con un mejor rendimiento".

Ola de calor

La avería, que ocurre todos los años en este centro, como demuestra la hemeroteca de este diario, ha coincidido con la ola de calor que desde el martes ha dejado temperaturas extremas en la provincia de Alicante. Este jueves la máxima en la ciudad de Alicante fue de 34 grados centígrados.

El ministerio de Sanidad recomienda para combatir el calor beber agua con regularidad, mantenerse fresco y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día. Recuerda que no todas las personas son igualmente susceptibles al calor y que se debe prestar especial atención a personas mayores, embarazadas, menores de cuatro años, con enfermedades crónicas o que trabajan al aire libre.