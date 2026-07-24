El segundo accidente del día en la A-70 en El Bacarot provoca tres kilómetros de retenciones

La A-70 vuelve a registrar problemas de circulación este viernes a su paso por El Bacarot. Un alcance ocurrido en el punto kilométrico 22 ha obligado a cortar el carril derecho en sentido hacia El Campello y ha generado tres kilómetros de retenciones.

Se trata del segundo accidente de la jornada en prácticamente el mismo tramo de la circunvalación de Alicante. La nueva incidencia afecta ahora al tráfico que circula hacia el norte, en dirección a El Campello, y está provocando importantes dificultades para abandonar la capital alicantina.

Segundo siniestro en pocas horas

Durante la mañana, otro accidente había complicado la circulación en la A-70 entre los kilómetros 22,5 y 25, también a la altura de El Bacarot, pero en el sentido contrario, hacia Murcia. Aquella primera incidencia afectó a todos los carriles y provocó tráfico lento en uno de los principales accesos a Alicante.

Horas después, un segundo alcance ha vuelto a colapsar el entorno del kilómetro 22. La información disponible sitúa la incidencia en dirección norte y confirma afecciones en el tramo comprendido alrededor de los kilómetros 22 y 26 de la autovía.

El accidente mantiene cerrado el carril derecho y concentra las retenciones en sentido El Campello. Los conductores deben moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y prestar atención a la señalización provisional al aproximarse a la zona.

La A-70 soporta una elevada intensidad de tráfico al funcionar como circunvalación de Alicante y conectar los accesos desde Murcia y Elche con Sant Joan d’Alacant, El Campello y las principales carreteras del norte de la provincia.