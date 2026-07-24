¿En tu pueblo se puede dormir? Estas son las temperaturas nocturnas en la provincia de Alicante

Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) ha compartido las temperaturas que se han experimentado en distintos municipios de la Comunitat Valenciana durante esta noche del jueves a las 00.24 horas. En la provincia de Alicante hay un total de tres municipios que han alcanzado los 36 grados: Parcent, Benimaurell y Almudaina. Otros más afortunados, como Fageca o Xaló, han rondando los 26 y 27 grados.

No solo se han registrado temperaturas en términos municipales: la cima de Aitana (con 27 grados) o la sierra de Crevillent (con 34 grados) también se han incluido en el listado que puedes consultar a continuación.

TEMPERATURAS NOCTURNAS EN ALICANTE

36 grados: Parcent / Benimaurell / Almudaina

35 grados: Tàrbena / Agres / Cap de la Nau

34 grados: Beniarrés / la Vall de Gallinera / Benifato / Alfafara / Serra de Crevillent

33 grados: Polop / Benimarfull / Benimassot / la Torre de les Maçanes / Confrides / Sella / la Vall d’Ebo / el Puig de la Llorença

32 grados: Alcoi / Xàbia / Biar / Banyeres de Mariola / Muro d’Alcoi / Relleu / Balones

31 grados: Orihuela / Elda / Petrer / Dénia / Villena / Calp / Redován / Xixona / Orxeta / Benifallim / l’Alqueria d’Asnar

30 grados: Elx / Torrevieja / Benidorm / Crevillent / Pilar de la Horadada / Guardamar del Segura / Altea / Benissa / Novelda / Cocentaina / Monòver / Orba / Sagra / Salinas

29 grados: Alacant / Santa Pola / la Vila Joiosa / Mutxamel / Aspe / Ibi / Onil

28 grados: l’Alguenya

27 grados: Fageca / Cim d’Aitana

26 grados: Xaló

Avamet ha señalado, además, que la humedad en el litoral de la provincia ha superado el 90%.