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¿En tu pueblo se puede dormir? Estas son las temperaturas nocturnas en la provincia de Alicante

Parcent, Benimaurell y Almudaina han alcanzado los 36 grados, mientras que Fageca o Xaló se ha quedado entre los 26 y 27 grados

Alerta roja en Alicante por calor extremo: la provincia activa restricciones en todos sus municipios

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) ha compartido las temperaturas que se han experimentado en distintos municipios de la Comunitat Valenciana durante esta noche del jueves a las 00.24 horas. En la provincia de Alicante hay un total de tres municipios que han alcanzado los 36 grados: Parcent, Benimaurell y Almudaina. Otros más afortunados, como Fageca o Xaló, han rondando los 26 y 27 grados.

No solo se han registrado temperaturas en términos municipales: la cima de Aitana (con 27 grados) o la sierra de Crevillent (con 34 grados) también se han incluido en el listado que puedes consultar a continuación.

TEMPERATURAS NOCTURNAS EN ALICANTE

36 grados: Parcent / Benimaurell / Almudaina

35 grados: Tàrbena / Agres / Cap de la Nau

34 grados: Beniarrés / la Vall de Gallinera / Benifato / Alfafara / Serra de Crevillent

33 grados: Polop / Benimarfull / Benimassot / la Torre de les Maçanes / Confrides / Sella / la Vall d’Ebo / el Puig de la Llorença

32 grados: Alcoi / Xàbia / Biar / Banyeres de Mariola / Muro d’Alcoi / Relleu / Balones

31 grados: Orihuela / Elda / Petrer / Dénia / Villena / Calp / Redován / Xixona / Orxeta / Benifallim / l’Alqueria d’Asnar

30 grados: Elx / Torrevieja / Benidorm / Crevillent / Pilar de la Horadada / Guardamar del Segura / Altea / Benissa / Novelda / Cocentaina / Monòver / Orba / Sagra / Salinas

29 grados: Alacant / Santa Pola / la Vila Joiosa / Mutxamel / Aspe / Ibi / Onil

28 grados: l’Alguenya

27 grados: Fageca / Cim d’Aitana

26 grados: Xaló

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Avamet ha señalado, además, que la humedad en el litoral de la provincia ha superado el 90%.

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