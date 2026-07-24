¿En tu pueblo se puede dormir? Estas son las temperaturas nocturnas en la provincia de Alicante
Parcent, Benimaurell y Almudaina han alcanzado los 36 grados, mientras que Fageca o Xaló se ha quedado entre los 26 y 27 grados
Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) ha compartido las temperaturas que se han experimentado en distintos municipios de la Comunitat Valenciana durante esta noche del jueves a las 00.24 horas. En la provincia de Alicante hay un total de tres municipios que han alcanzado los 36 grados: Parcent, Benimaurell y Almudaina. Otros más afortunados, como Fageca o Xaló, han rondando los 26 y 27 grados.
No solo se han registrado temperaturas en términos municipales: la cima de Aitana (con 27 grados) o la sierra de Crevillent (con 34 grados) también se han incluido en el listado que puedes consultar a continuación.
TEMPERATURAS NOCTURNAS EN ALICANTE
36 grados: Parcent / Benimaurell / Almudaina
35 grados: Tàrbena / Agres / Cap de la Nau
34 grados: Beniarrés / la Vall de Gallinera / Benifato / Alfafara / Serra de Crevillent
33 grados: Polop / Benimarfull / Benimassot / la Torre de les Maçanes / Confrides / Sella / la Vall d’Ebo / el Puig de la Llorença
32 grados: Alcoi / Xàbia / Biar / Banyeres de Mariola / Muro d’Alcoi / Relleu / Balones
31 grados: Orihuela / Elda / Petrer / Dénia / Villena / Calp / Redován / Xixona / Orxeta / Benifallim / l’Alqueria d’Asnar
30 grados: Elx / Torrevieja / Benidorm / Crevillent / Pilar de la Horadada / Guardamar del Segura / Altea / Benissa / Novelda / Cocentaina / Monòver / Orba / Sagra / Salinas
29 grados: Alacant / Santa Pola / la Vila Joiosa / Mutxamel / Aspe / Ibi / Onil
28 grados: l’Alguenya
27 grados: Fageca / Cim d’Aitana
26 grados: Xaló
Avamet ha señalado, además, que la humedad en el litoral de la provincia ha superado el 90%.
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