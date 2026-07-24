La Aemet mantiene el aviso amarillo en Alicante: estas son las temperaturas y sensación térmica para este viernes

Bochorno, reventones cálidos y granizo fueron el "regalo" que dejaron ayer los avisos rojo por altas temperaturas y amarillo -por tormentas- de la Aemet. La prudencia ganó la partida ayer en Alicante y la mayoría de bañistas acataron las indicaciones de no bañarse, todo a pesar de la que caía.

Si bien el meteorólogo alicantino Samuel Biener prevé un descenso térmico desde el viernes, con el que se espera un aire polar que podría bajar las temperaturas hasta los 25 grados: eso sí, hasta la próxima ola de calor.

Aviso amarillo

Por ahora, el viernes se presenta con alivio respecto a ayer, pero sin novedad en lo que ha sido la tónica de la semana: la provincia de Alicante afronta una jornada de tiempo estable, caluroso y sin lluvias generalizdas, con cielos despejados o poco nubosos. La Aemet mantiene el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38ºC en todo el litoral alicantino. La sensación térmica, sin embargo, se disparará, rozando hasta los 44ºC en Orihuela o los 41ºC en Alicante capital.

Alicante

El día estará marcado por la estabilidad en Alicante, con cielo despejado de principio a fin y sin señales de lluvia tras el chaparrón de ayer. Las temperaturas se moverán entre los 26 y los 33 grados, aunque la sensación de calor será bastante más acusada y podrá rondar los 41 grados, con viento flojo de levante.

Elche

Elche vivirá una jornada de cielo despejado y ambiente plenamente veraniego, sin previsión de lluvia. El termómetro alcanzará los 35 grados, pero la humedad hará que la sensación térmica suba hasta valores próximos a los 41 grados, con viento suave de componente este.

Benidorm

La estabilidad dominará en Benidorm durante todo el viernes, con cielos despejados y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 33 grados, aunque el bochorno elevará la sensación de calor hasta unos 40 grados, con viento flojo del sur y suroeste.

Elda

El viernes arrancará despejado en Elda, aunque por la tarde aparecerán intervalos nubosos y no se descarta algún cambio puntual en el ambiente. La máxima llegará a 37 grados y la sensación térmica podrá alcanzar los 40, con viento moderado del sur y calor intenso en las horas centrales.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un día poco nuboso, sin previsión de lluvia y con ambiente muy húmedo junto al litoral. Las temperaturas serán más contenidas, entre 26 y 32 grados, pero la sensación de bochorno podrá elevarse hasta los 42 grados, con viento flojo de componente este.

Orihuela

El calor será el gran protagonista en Orihuela, con cielo poco nuboso al inicio y tendencia a quedar despejado por la tarde. La máxima alcanzará los 37 grados, aunque la sensación térmica podrá dispararse hasta los 44, con viento suave de levante y una probabilidad muy baja de lluvia.

Alcoy

Alcoy tendrá una jornada de contrastes, con mañana despejada y nubes de evolución durante la tarde. El ambiente será muy cálido, con máximas de 38 grados y sensación cercana a los 39, mientras que el viento será flojo y no se descarta algún episodio débil o aislado por la tarde.

Dénia

La mañana será más nubosa en Dénia, aunque el cielo tenderá a abrirse hasta quedar despejado durante la segunda mitad del día. No se espera lluvia, pero la humedad elevará la sensación de calor hasta unos 41 grados, con viento flojo, primero del norte y después del sur.