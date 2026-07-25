La AEMET avisa de un calor asfixiante en Alicante: los termómetros llegarán a los 39 grados este sábado

Prepárate para el calor de este sábado, porque el verano aprieta de verdad en Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en buena parte de la provincia por temperaturas de hasta 39 ºC. Lo peor de la jornada lo pasaremos entre la 13:00 y las 21:00, cuando el sol pegue con más ganas y el ambiente se vuelva especialmente pesado.

Si a esto le sumamos que el mar está rondando sus temperaturas más altas, el bochorno pegajoso en la costa y las noches donde cuesta conciliar el sueño están más que aseguradas.

Alicante

En la capital pasaremos un día bastante sofocante que con la humedad va a estar tan alta que la sensación será de muchísimo más calor con máximas de hasta 38 ºC.

Elche

A Elche le toca sufrir hoy de lleno este pico cálido. Las máximas van a tocar con facilidad los 39 ºC en las horas centrales. La tarde será seca y calurosa.

Benidorm

En Benidorm el calor apretará hasta llegar a los 32 ºC, pero la humedad hará que la sensación de bochorno sea constante durante todo el día y la noche. El cielo estará poco nublado durante la jornada.

Elda

Día de calor seco y duro en el interior del Vinalopó. En Elda rozarán los 36 ºC. El cielo estará soleado todo el día y apenas se moverá aire.

Torrevieja

En Torrevieja la combinación de calor y humedad costera dejará un día muy pesado. Aunque los termómetros marcarán mínimas de 26ºC y máximas de 35 ºC.

Orihuela

Orihuela vuelve a ponerse a la cabeza de los puntos más calurosos de la provincia. Hoy los termómetros llegarán a alcanzar los 38ºC.

Alcoy

En el municipio el día también viene cálido. En Alcoy llegarán hasta los 35 ºC, con cielos despejados y ambiente seco durante prácticamente toda la jornada.

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Dénia

En la Marina Alta el día se mantiene plenamente veraniego. Dénia tendrá máximas de 35 ºC, con brisas suaves que aliviarán un poco el ambiente.