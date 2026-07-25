Amarre, la promoción de Cívica Homes que gana altura en Alicante

Toda vivienda tiene un momento en el que empieza a dejar de ser una idea para convertirse en una historia. En Amarre, ese momento ya ha llegado. El residencial de Cívica Homes inició sus obras a principios de este año en Alicante y comienza a tomar forma en el entorno del PAU 1, una de las zonas residenciales que ha ido ganando peso por su equilibrio entre cercanía urbana, servicios, espacios abiertos y vida de barrio.

En el barrio de Juan Pablo II, Amarre representa el futuro que empieza a construirse. Un proyecto pensado para quienes buscan algo más que una vivienda: un entorno cómodo, luminoso y conectado, donde la vida cotidiana pueda desplegarse dentro y fuera de casa.

Terrazas abiertas a la luz mediterránea. / INFORMACIÓN

«En Cívica Homes entendemos que elegir una vivienda no es solo escoger una dirección, una superficie o un número de dormitorios. Es imaginar cómo serán las mañanas, los trayectos, los encuentros, las tardes en familia y todos esos pequeños gestos cotidianos que terminan dando sentido a un lugar y convirtiéndolo en hogar. Esa mirada está muy presente en Amarre, un residencial que empieza a levantarse en Alicante con una propuesta pensada para vivir con comodidad, luz y espacios compartidos», ha destacado Laura Ortiz, directora de Desarrollo de Negocio de Grupo Cívica.

La promoción contempla un total de 138 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con terrazas, garaje y trastero. Su propuesta responde a una forma de entender la vivienda cada vez más demandada: espacios funcionales, bien conectados y preparados para acompañar la vida diaria más allá de los metros interiores.

En Amarre, las zonas comunes forman parte esencial del proyecto. La piscina exterior, la piscina interior climatizada, las áreas ajardinadas, el gimnasio, el club social y los espacios infantiles amplían la experiencia del hogar y generan lugares para el encuentro, el descanso, el juego y el bienestar. La vivienda se concibe así como algo más que un espacio privado: también como un entorno donde construir comunidad.

En una ciudad mediterránea como Alicante, el exterior tiene además un valor propio. Por eso, las terrazas adquieren un papel protagonista como prolongación natural de la casa. Son el lugar donde empieza el día, donde se comparte una comida sin prisa o donde se disfruta de la luz que caracteriza la vida en la ciudad. En Amarre, esa relación con el exterior se integra en el proyecto como parte de una manera más abierta y amable de habitar.

La ubicación refuerza esa propuesta residencial. El entorno del PAU 1 combina tranquilidad, servicios, zonas verdes, oferta comercial y buena conexión con el centro de Alicante. Una localización que permite disfrutar de la comodidad de un barrio consolidado sin renunciar a la cercanía urbana.

Amarre avanza así como uno de los proyectos residenciales de Cívica Homes en Alicante. Una promoción que habla del futuro que empieza a levantarse y de una forma de vivir donde la distribución, la luz, las zonas comunes y la ubicación se integran en una misma experiencia residencial.

Imagen del estado actual del residencial Driza. / INFORMACIÓN

En Alicante, Amarre ya ha comenzado a construirse. Y con él empieza también la cuenta atrás para una nueva comunidad de hogares pensados para vivir con comodidad, bienestar y conexión con el Mediterráneo.

Driza encara su recta final comercial

El avance de Amarre coincide con la recta final comercial de Driza, la promoción de Cívica Homes en Nou Nazareth, Sant Joan d’Alacant. El residencial, compuesto por 58 viviendas de 2 y 3 dormitorios, bajos con jardín y áticos, encara la venta de sus últimas unidades disponibles en un entorno próximo a la playa y bien conectado con Alicante. Con ambos proyectos, la compañía refuerza su presencia residencial en el área metropolitana alicantina con propuestas adaptadas a distintos momentos y formas de vivir.

Sobre Cívica Homes

Cívica Homes es la marca inmobiliaria de Grupo Cívica y cuenta con más de 25 años de experiencia como promotora y constructora, con más de un millar de viviendas entregadas. La compañía desarrolla proyectos residenciales en Alicante con una apuesta por la calidad constructiva, el diseño cuidado y la elección de ubicaciones consolidadas dentro del tejido urbano. n