¿Podría acabar el Ayuntamiento de Alicante comprando el piso de Rocío Gómez?

El Ayuntamiento de Alicante podría quedar en posición preferente para comprar la vivienda protegida que Rocío Gómez tiene en Les Naus y de la que ahora quiere desprenderse.La operación todavía estaría pendiente de varios trámites y decisiones administrativas, aunque el recorrido dibujado por las fuentes consultadas conduciría a una situación singular. El Consistorio podría ejercer un derecho de adquisición preferente sobre el piso de una exintegrante de su propio gobierno que prescisamente tuvo que dimitir por el escándalo de las adjudicaciones de estas viviendas protegidas.

La exconcejala de Urbanismo comunicó el 29 de abril a la Conselleria de Vivienda su intención de transmitir el inmueble. El procedimiento previsto para las viviendas protegidas obligaría a identificar un comprador, respetar el precio máximo establecido y comprobar que el nuevo propietario cumple los requisitos económicos y patrimoniales fijados por la normativa vigente. Antes de autorizar la venta, las administraciones con derecho de tanteo tendrían la posibilidad de quedarse con la vivienda en las mismas condiciones.

El primer turno habría correspondido a la cooperativa. En la asamblea celebrada el 30 de junio, sus miembros aprobaron renunciar al tanteo y retracto, aunque Vanesa Quero y Trinidad Box, vicepresidenta y secretaria de la cooperartiva, aseguraron en la comisión de las Cortes que el asunto llegó identificado únicamente mediante un número de socia. Según su versión, desconocían que la operación afectaba a Rocío Gómez. El presidente, Luis Alberto Meler, confirmó previamente que la entidad no pretendía adquirir el inmueble.

Convenio

A partir de esa renuncia entraría en juego el convenio por el que la Generalitat cedió a finales de marzo al Ayuntamiento de Alicante los derechos de tanteo y retracto sobre todas las viviendas protegidas situadas en el municipio. El acuerdo se aprobó para permitir que el Consistorio adquiriera con preferencia estos inmuebles, ampliara su parque público y evitara que perdieran su función social. Si el convenio resultara aplicable al caso, el gobierno de Luis Barcala tendría que decidir si compra o no la vivienda de su exconcejala. Este periódico ha preguntado al equipo de gobierno por esta posibilidad, aunque no ha querido responder.

De ejercer esa opción, el piso podría incorporarse al parque municipal y tendría que adjudicarse posteriormente mediante un procedimiento con publicidad, transparencia y concurrencia. Las fuentes consultadas coinciden en situar al Ayuntamiento después de la cooperativa dentro de la cadena de posibles compradores.

Si el Consistorio renunciara, Vivienda podría disponer de margen para ejercer el derecho antes de que la operación pasara al comprador particular presentado por Gómez. La conselleria estaría analizando el caso con especial cautela por la investigación judicial abierta en torno a Les Naus. Su posición sería evitar, en la medida de lo posible, que las viviendas afectadas cambiaran de manos mientras no se despejara el procedimiento penal que se está instruyendo en un juzgado de Alicante, aunque la normativa general contempla expresamente la transmisión de viviendas protegidas.

Criterio

Ese criterio ya se habría aplicado cuando algunos adjudicatarios plantearon renunciar a sus pisos. Entonces, la Administración autonómica se mostró contraria a autorizar movimientos mientras no se cierre el procedimiento penal.. En esta ocasión, Vivienda estaría estudiando hasta dónde alcanzaría su capacidad para frenar una venta si se presentara un comprador que cumpliera los requisitos, aceptara el precio tasado y obtuviera el correspondiente visado.

La eventual venta de Gómez tampoco supondría la desvinculación completa de su entorno familiar con Les Naus. Su suegro, con el que la exedil permutó el piso para ganar altura (de un primero a un quinto) y su excuñada siguen siendo vecinos del residencial. Entre tanto, el destino de su piso dependería de una cadena de decisiones que todavía podría desembocar en una compra municipal, una intervención autonómica o una transmisión privada sometida a autorización.