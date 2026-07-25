Los Bomberos de Alicante despliegan un contingente para colaborar en la extinción de los incendios en el centro de España

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante ha movilizado en la mañana de este sábado un contingente de efectivos y medios materiales para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a distintas zonas del centro de España, especialmente a la Comunidad de Madrid.

La salida del dispositivo se ha producido a las 8.00 horas desde Alicante, integrándose en el operativo coordinado por la Generalitat Valenciana, en el que participan diferentes servicios municipales de bomberos y consorcios provinciales.

El contingente desplazado por el Speis de Alicante está compuesto por una Bomba Rural Pesada (BRP) y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), con una dotación formada por un mando y cinco bomberos.

El dispositivo de bomberos de Alicante ayuda al municipio madrileño de Cenicientos / INFORMACIÓN

La zona asignada al equipo alicantino es el municipio madrileño de Cenicientos, donde está previsto que los efectivos entren en línea y comiencen a trabajar sobre el terreno alrededor del mediodía.

Compromiso de la ciudad

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha destacado la rápida respuesta del servicio municipal y ha subrayado el compromiso de la ciudad con la cooperación entre administraciones.

"Alicante vuelve a demostrar su compromiso con la ayuda mutua entre administraciones y con todos aquellos territorios que atraviesan momentos difíciles. Nuestros bomberos cuentan con una amplia experiencia en incendios forestales y estamos convencidos de que su aportación será de gran utilidad", ha señalado.

Calero también ha trasladado su reconocimiento a los profesionales desplazados y les ha agradecido «su disposición para acudir allí donde se les necesita».

Por su parte, el oficial del Speis de Alicante, Leandro Mateo, ha destacado la importancia de la coordinación entre los distintos servicios de emergencia para hacer frente a incendios forestales de gran magnitud.

"Este tipo de incendios requiere una respuesta conjunta, organizada y sostenida en el tiempo. La solidaridad entre servicios es una de las principales fortalezas del sistema de emergencias español", ha explicado Mateo.

Apoyo a las poblaciones afectadas

El oficial ha asegurado que el personal alicantino está preparado para integrarse desde el primer momento en el dispositivo de extinción y trabajar en las condiciones necesarias para apoyar tanto a las poblaciones afectadas como a los equipos que ya se encuentran desplegados sobre el terreno.

Asimismo, Mateo ha señalado que el Speis mantendrá operativo el contingente durante el tiempo que sea requerido por las autoridades competentes.

Calero ha recalcado que la movilización de estos recursos municipales supone «una nueva muestra del compromiso del Speis con la cooperación institucional y la asistencia mutua», dos principios que considera fundamentales para afrontar emergencias de gran complejidad y garantizar una respuesta eficaz.

El edil también ha trasladado el apoyo y la solidaridad del Ayuntamiento de Alicante a los vecinos de las zonas afectadas y ha reconocido el esfuerzo de todos los profesionales que participan en el dispositivo de emergencia.

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Su labor, ha concluido, resulta esencial para minimizar las consecuencias de los incendios y avanzar hacia su completa extinción.