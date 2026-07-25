El PSOE de Alicante denuncia que los tuctucs siguen accediendo al castillo de Santa Bárbara pese a la prohibición municipal

El PSOE de Alicante ha denunciado la falta de control del Ayuntamiento sobre los tuctucs, que, según asegura, continúan accediendo al castillo de Santa Bárbara pese a tener prohibida la entrada.

Los socialistas han advierten de que estos vehículos concentrados junto a la ladera del Benacantil, ocupan una zona reservada a servicios oficiales y rebasando el punto de acceso donde se indica que la subida a la fortaleza está permitida únicamente al transporte público y a los taxis.

Igualmente, recuerdan que estos vehículos también tienen prohibido el acceso al casco antiguo desde que el Ayuntamiento anunció la medida el 10 de noviembre y aseguró haberla comunicado a las principales empresas del sector. A su juicio, la situación evidencia que el gobierno del PP no está haciendo cumplir las restricciones que él mismo aprobó.

Varios tuctucs estacionados en el entorno del castillo. / INFORMACIÓN

El concejal socialista Raúl Ruiz ha responsabilizado directamente al alcalde Luis Barcala de esta situación y del intrusismo que, según afirma, continúa sufriendo el sector del taxi.

“Barcala lleva años encadenando anuncios, promesas y prohibiciones que después nadie hace cumplir. Se empeña en seguir sin controlar una actividad que ocupa el espacio público y compite directamente con el taxi. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado mientras estos vehículos continúan prestando un servicio sin que nadie haga cumplir las normas”, ha señalado.

Los socialistas sostienen que los tuctucs realizan traslados remunerados de viajeros por el mismo recorrido que cubren el taxi y la lanzadera municipal. Asimismo, reprochan al Ayuntamiento que no haya aclarado públicamente bajo qué habilitación desarrollan esa actividad ni qué controles se realizan sobre los vehículos, los conductores, el número de pasajeros, los seguros o las condiciones de seguridad.

El PSOE recuerda que en junio de 2025 ya reclamó una ordenanza específica y un refuerzo de las inspecciones para evitar el intrusismo y proteger al sector del taxi. Posteriormente, en mayo de 2026, volvió a denunciar que el equipo de gobierno llevaba más de un año prometiendo esa regulación sin llegar a aprobarla, pese a haber asegurado en el Pleno que estaba “prácticamente preparada”.

Frecuencias de la lanzadera

El Grupo Socialista también ha cuestionado la situación de la lanzadera municipal al castillo. Según denuncia, mientras los tuctucs trasladan de forma continuada a turistas hasta la fortaleza, el autobús municipal circula con una ocupación reducida.

Además, recuerda que la junta de gobierno aprobó una frecuencia ordinaria de 20 minutos para la lanzadera, con refuerzos de entre tres y siete minutos durante eventos y escalas de cruceros. Sin embargo, señala que la información turística municipal anuncia actualmente una frecuencia de 40 minutos, con refuerzos cada 20 minutos en temporada alta y cuando coinciden cruceros.

“El Ayuntamiento paga un servicio público para subir al castillo, permite que empresas privadas le quiten los viajeros sin ninguna regulación y, al mismo tiempo, tolera que la lanzadera tenga peores frecuencias. Los tuctucs están haciendo de forma irregular el trabajo que debería garantizar la empresa dentro del contrato municipal, pero mientras nadie se queje parece que a Barcala le da igual que nadie haga caso a su propia prohibición”, ha afirmado Ruiz.

Cartel que advierte de los vehículos permitidos para subir al castillo. / INFORMACIÓN

Por ello, el PSOE exige al gobierno municipal que explique cuándo, mediante qué expediente y con qué justificación se modificaron las frecuencias inicialmente aprobadas para la lanzadera, así como los controles de ocupación, puntualidad y cumplimiento que se realizan sobre el servicio.

Asimismo, reclama la presencia inmediata de la Policía Local en el acceso al castillo para impedir la entrada de vehículos no autorizados y evitar que los tuctucs ocupen espacios reservados a servicios oficiales.

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“Barcala debe elegir entre defender un transporte público seguro y al sector del taxi, que cumple unas obligaciones muy exigentes, o seguir protegiendo el descontrol. Lo que no puede hacer es colocar carteles de prohibición para aparentar que gobierna y permitir después que todo el mundo los incumpla”, ha concluido el edil socialista.