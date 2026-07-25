Otro verano de "poalà" en Carolinas para reclamar una piscina en el barrio
Los vecinos transforman una calle en un espacio de juegos de agua para visibilizar la ausencia de equipamientos públicos para combatir el calor
La Asociación de Vecinos Carolinas Bajas-Les Palmeretes ha vuelto a sacar este sábado los cubos, las pistolas de agua y las piscinas hinchables a la calle para reivindicar, un año más, la construcción de una piscina pública en el barrio.
La calle Julio Antonio se ha convertido desde el mediodía y hasta las 14 horas en un improvisado espacio de juego y refresco, donde decenas de vecinos se han reunido para participar en una nueva edición de la "poalà", una protesta con un marcado carácter festivo con la que reclaman más infraestructuras deportivas y espacios de ocio para el barrio.
Desde la asociación vecinal han explicado que "sofocamos el calor a base de cubos y aprovechamos para baldear la calle", una tarea que aseguran "desde el Ayuntamiento se les olvida". También "regamos las plantas de una forma divertida. No tenemos dotaciones deportivas propias y las municipales quedan muy lejos".
Además, lamentan que "no vivimos en urbanizaciones y los refugios climáticos en el barrio brillan por su ausencia". Por ello, desde la asociación pedían que los participantes se equipasen con flotadores, cubos, pistolas de agua para "salpicar todo a discreción hasta que no atiendan nuestra reivindicación: una piscina para el barrio". Y así ha sido.
Bajo el lema "Mulla't pel barri", la acción reivindicativa ha reunido a decenas de personas armadas con mangueras, cubos, piscinas hinchables y pistolas de agua. Entre risas y salpicaduras, los participantes han querido visibilizar la falta de infraestructuras deportivas y de espacios de ocio accesibles en una de las zonas más densamente pobladas de Alicante.
Aunque el ambiente ha sido lúdico y refrescante para hacer frente a las altas temperaturas, el mensaje de la protesta ha sido claro: reclamar al Ayuntamiento la construcción de una piscina pública para un barrio que carece de este tipo de equipamientos.
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