Otro verano de "poalà" en Carolinas para reclamar una piscina en el barrio

La Asociación de Vecinos Carolinas Bajas-Les Palmeretes ha vuelto a sacar este sábado los cubos, las pistolas de agua y las piscinas hinchables a la calle para reivindicar, un año más, la construcción de una piscina pública en el barrio.

La calle Julio Antonio se ha convertido desde el mediodía y hasta las 14 horas en un improvisado espacio de juego y refresco, donde decenas de vecinos se han reunido para participar en una nueva edición de la "poalà", una protesta con un marcado carácter festivo con la que reclaman más infraestructuras deportivas y espacios de ocio para el barrio.

Desde la asociación vecinal han explicado que "sofocamos el calor a base de cubos y aprovechamos para baldear la calle", una tarea que aseguran "desde el Ayuntamiento se les olvida". También "regamos las plantas de una forma divertida. No tenemos dotaciones deportivas propias y las municipales quedan muy lejos".

Carolinas exige una piscina municipal / Alex Domínguez

Además, lamentan que "no vivimos en urbanizaciones y los refugios climáticos en el barrio brillan por su ausencia". Por ello, desde la asociación pedían que los participantes se equipasen con flotadores, cubos, pistolas de agua para "salpicar todo a discreción hasta que no atiendan nuestra reivindicación: una piscina para el barrio". Y así ha sido.

Bajo el lema "Mulla't pel barri", la acción reivindicativa ha reunido a decenas de personas armadas con mangueras, cubos, piscinas hinchables y pistolas de agua. Entre risas y salpicaduras, los participantes han querido visibilizar la falta de infraestructuras deportivas y de espacios de ocio accesibles en una de las zonas más densamente pobladas de Alicante.

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Aunque el ambiente ha sido lúdico y refrescante para hacer frente a las altas temperaturas, el mensaje de la protesta ha sido claro: reclamar al Ayuntamiento la construcción de una piscina pública para un barrio que carece de este tipo de equipamientos.