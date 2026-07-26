La AEMET prevé un ligero descenso de las máximas que no frenará el calor sofocante en Alicante

El fin de semana se despide en la provincia de Alicante con un panorama ambiental complejo. A pesar de que los termómetros registran este domingo un leve alivio en los valores máximos respecto a los picos más extremos de los últimos días, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que la sensación de calor y bochorno continuará siendo sofocante en todo el territorio, especialmente en el litoral por la elevada humedad.

A este ambiente caluroso se le suma un elemento añadido en la atmósfera: la llegada de humo procedente de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila. Los vientos de poniente han arrastrado estas partículas hacia la provincia, enturbiando los cielos y empeorando la calidad del aire justo cuando la calima sahariana comenzaba a retirarse. En municipios como Torrevieja, los indicadores de la red de la Generalitat han alcanzado niveles "muy desfavorables" por partículas finas.

Valores de calidad del aire medidos en la estación de la Generalitat en Torrevieja / INFORMACIÓN

Alicante

Las máximas experimentan un leve descenso y se quedan en torno a los 32 ºC. Sin embargo, el día estará soleado y la sensación de calor apenas varía debido a la alta humedad costera.

Elche

Tregua en las temperaturas, que se frenan en los 33ºC tras las jornadas más duras. A pesar de la bajada de temperaturas, el calor seguirá apretando en las horas centrales bajo un cielo despejado.

Benidorm

Los termómetros dan un respiro marcando 30 ºC de máxima. Pese a ello, la sensación térmica será bastante sofocante a causa de una humedad cercana al 80%.

Elda

En el interior del Vinalopó las máximas caen moderadamente hasta los 33 ºC. El ambiente será caluroso y seco, con la visibilidad algo reducida por la llegada del humo traído por el viento de poniente.

Torrevieja

Las máximas se suavizan sensiblemente hasta los 31 ºC, pero la humedad marítima mantendrá el bochorno pegajoso durante todo el día. Es el punto donde más se ha notado el impacto del humo en la calidad del aire.

Orihuela

Aunque las temperaturas ceden un par de grados en comparación con días pasados, la capital de la Vega Baja continuará al frente del calor provincial rozando los 35 ºC.

Alcoy

Descenso térmico en la comarca de L'Alcoià, con máximas que no pasarán de los 30 ºC. La sensación de calor será más llevadera que en la costa, aunque los cielos permanecerán algo nublados.

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Dénia

Loas máximas bajan ligeramente hasta los 30 ºC en la Marina Alta. La brisa del este que entrará por la tarde ayudará a aliviar el calor en la línea de playa.