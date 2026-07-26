Alicante y la UA impulsarán actividades para promover el envejecimiento activo en los centros de mayores.

El Ayuntamiento de Alicante y la Universidad de Alicante (UA) colaborarán en la puesta en marcha de actividades dirigidas a fomentar el envejecimiento activo y saludable entre las personas mayores de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la suscripción de un convenio de cooperación entre ambas instituciones, que tendrá una duración de cuatro años.

Las actuaciones serán desarrolladas por el departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la UA en los 19 Centros Municipales de Mayores de Alicante, que cuentan actualmente con un total de 27.151 socios inscritos.

El acuerdo contempla la celebración de actividades de divulgación científica y transferencia de conocimiento relacionadas con la salud y el envejecimiento. Entre sus principales objetivos se encuentra favorecer una percepción positiva de esta etapa de la vida, mejorar la alfabetización sanitaria y promover una mayor participación de las personas mayores en las decisiones relacionadas con su bienestar.

El convenio no supondrá ninguna contraprestación económica entre el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad de Alicante. Su finalidad es establecer un marco estable de colaboración y facilitar la coordinación entre ambas instituciones para organizar talleres, cursos y otras iniciativas en los espacios municipales.

Salud, participación y prevención del aislamiento

Los Centros Municipales de Mayores son espacios abiertos destinados a fomentar la integración social, la convivencia y la participación de las personas de mayor edad. La programación incluye actividades orientadas a la ocupación del tiempo libre, la promoción de hábitos saludables y el refuerzo de la autoestima y de la autonomía personal.

Estas actuaciones también buscan prevenir situaciones de aislamiento y exclusión social, dinamizar la vida cívica, social y cultural de los usuarios y dar respuesta a iniciativas individuales o colectivas que favorezcan su integración en la comunidad.

Desde el Ayuntamiento destacan que el envejecimiento de la población es una realidad cada vez más presente en las sociedades avanzadas, por lo que consideran necesario desarrollar políticas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores y prolongar sus años de vida con buena salud.

Mejorar la alfabetización sanitaria

La colaboración también prestará especial atención a la alfabetización en salud, entendida como la capacidad de acceder, comprender y utilizar información sanitaria para tomar decisiones adecuadas sobre el propio bienestar.

Según estudios del Grupo de Salud Comunitaria de la Universidad de Alicante sobre las percepciones del envejecimiento en España, el aumento de la longevidad no está siendo acompañado por un incremento equivalente de los años de vida saludable.

Las investigaciones señalan además que factores como la calidad de vida, el apoyo social y el conocimiento sobre cuestiones sanitarias influyen de forma decisiva en la manera de afrontar el envejecimiento. Los trabajos realizados en la Comunidad Valenciana también reflejan un elevado porcentaje de alfabetización sanitaria insuficiente, especialmente entre la población de mayor edad.

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La concejala de Mayores, Begoña León, ha señalado que el envejecimiento activo permite a las personas mejorar su calidad de vida, mantener su participación en la sociedad y recibir los apoyos y cuidados necesarios cuando precisan asistencia.