Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante se desplazan a Castellón para combatir el incendio de La Vall d'Uixó

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha enviado un dispositivo de apoyo a la provincia de Castellón para colaborar en las labores de extinción del incendio declarado este sábado en La Vall d’Uixó, que ha obligado a desalojar varios municipios de la zona.

El contingente movilizado por la Diputación de Alicante está compuesto por una decena de efectivos, dos bombas rurales pesadas y un vehículo ligero. El operativo se ha desplazado hasta la zona afectada en coordinación con la Generalitat Valenciana y trabajará bajo el mando de los bomberos de Castellón.

Javier Vendrell Camacho

Apoyo en los incendios de Madrid y Ávila

La intervención en Castellón se ha sumado al dispositivo enviado durante las últimas horas para colaborar en la extinción del fuego que afecta desde hace varios días a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.

Hasta el centro de la Península se desplazaron otro contingente formado por dos vehículos, cinco bomberos, un cabo y un oficial, también bajo la coordinación de la Generalitat Valenciana.

Desde el Consorcio Provincial han precisado que el envío de estos recursos a otras comunidades y provincias no afecta al servicio ordinario ni a la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en la provincia de Alicante.

Recomendaciones ante los incendios

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha difundido una serie de recomendaciones de autoprotección dirigidas a las personas afectadas por la nube de humo del incendio forestal de la Vall d’Uixó.

Entre las principales medidas aconseja permanecer el mayor tiempo posible en interiores, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar la entrada de aire exterior, reducir la actividad física y utilizar mascarillas FFP2 en caso de exposición a partículas. También recomienda extremar las precauciones en personas con enfermedades respiratorias, consultar la calidad del aire a través de las aplicaciones oficiales y evitar el contacto con las cenizas, que deben limpiarse con un paño húmedo.